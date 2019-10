Son "muy alentadores" los primeros resultados de un plan nacional para reducir la hipertensión

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Los primeros resultados de un programa nacional para reducir las muertes por hipertensión arterial (HA), que comenzó en diciembre de 2018 en La Rioja y cuyos datos preliminares se conocieron hoy en el 45 Congreso Argentino de Cardiología, mostraron que un 20% de personas que eran hipertensas y no lo sabían obtuvieron su diagnóstico, mientras que un 30% comenzó con un tratamiento.



Se trata del Plan Nacional de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la HA, que adhirió al "Programa Hearts" de las organizaciones Panamericana y Mundial de la Salud (OPS y OMS) y busca "bajar la mortalidad por eventos cardiovasculares un 30% para 2030".



"Empezamos a implementar el programa en La Rioja porque es una provincia que ya tenía montada la historia clínica electrónica y estaba en condiciones de empezar a procesar y evaluar el impacto de las medidas, pero va a extenderse paulatinamente al resto del país", dijo a Télam Verónica Schoj, directora nacional de Promoción de la Salud y Control de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación.



La epidemióloga, que tuvo a su cargo la presentación de los resultados preliminares de los primeros seis meses de implementación del plan, destacó que esos datos "muy alentadores" prueban lo que dice la literatura a nivel mundial: "Que con poco esfuerzo y haciendo uso de los recursos disponibles, se puede bajar la tasa de muertes por HA, que no duele ni da síntomas hasta que produce un infarto o ACV", advirtió.



Así, los primeros datos obtenidos en La Rioja mostraron que un 20% más de pacientes fueron diagnosticados por primera vez, un 30% comenzó a ser tratado y un 40% empezó a utilizar una terapia combinada, es decir, de dos o más fármacos antihipertensivos.



"Ese dato es muy importante, ya que sólo un 10% de los hipertensos puede ser tratado con un sólo fármaco. En el resto de los pacientes, más del 80% necesitará dos o más, un 60% necesitará dos fármacos, un 15% tres fármacos e incluso un 5% necesitará más de tres fármacos, que son los hipertensos más graves", detalló el cardiólogo Andrés Rosende, referente nacional del proyecto Hearts.



Según la OMS, las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en la Argentina y el mundo, mientras que la HA es la primera causa de esas enfermedades.



Según datos del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, el 34,7% de los argentinos mayores de 18 años dice ser hipertenso, y se estima que existe un 30% de personas sin diagnóstico. A su vez, entre diagnosticados y tratados, sólo el 24,2% tiene su presión controlada en valores normales.



"Un hipertenso está mal controlado cuando tiene la presión por encima de 14-9, y eso genera riesgo de infarto y ACV. Estamos muy contentos con estos primeros resultados, que son sólo de un semestre y en una provincia, por lo que sabemos que ir proactivamente en busca de los hipertensos, detectarlos y seguirlos es efectivo", agregó Schoj en diálogo con esta agencia.



Por su parte Claudio Majul, ex director del Consejo Argentino de Hipertensión Arterial de la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC) y miembro de las Guías de Hipertensión Arterial de la Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación, adelantó que el programa Hearts se extenderá este año a Salta y Tierra del Fuego, y que luego se hará en el resto del país.



"La idea es salir a detectar personas con hipertensión arterial e implementar su tratamiento, incluso con acceso gratuito a cinco medicaciones. Esta iniciativa va en línea con la elaboración de las Guías Nacionales de Hipertensión Arterial de la Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación que están próximas a salir y de la que participaron varias sociedades científicas", apuntó.



La estrategia Hearts empezó a implementarse en Latinoamérica en 2017, inicialmente en Chile, Colombia, Cuba y Barbados.



Luego se sumaron Argentina, República Dominicana, Panamá, Perú, Santa Lucía, Ecuador y Trinidad y Tobago.