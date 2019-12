Suárez Lastra: "Es malo para el sistema político que se busque reemplazar al Congreso"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Facundo Suárez Lastra afirmó hoy que "es muy malo para el sistema político que el decisionismo del Presidente reemplace al ámbito del Congreso" y reiteró que desde su espacio reclaman modificaciones a la ley ómnibus que debatirá hoy la Cámara de Diputados



En diálogo con radio Cooperativa, el legislador de origen radical señaló que "la ley es contradictoria con ese espíritu que el Presidente (Alberto Fernández) mostró" en su mensaje ante la Asamblea Legislativa durante su asunción.



Suárez Lastra precisó que su espacio reclama la eliminación del artículo primero porque "sigue dando facultades al Presidente que no necesita y no corresponde que las tenga".



El diputado declaró que el radicalismo no hará "ninguna maniobra" para entorpecer la aprobación de la ley, pero advirtió que no avalarán la norma tal como está.



"Estamos planteando muchas modificaciones, queremos discutir pero lo central es el artículo 1, que sigue dando facultades al Presidente que no necesita y no corresponde que las tenga. Nada de lo que se necesita hacer puede dejar de ser hecho por una ley que estamos dispuestos a votar", recalcó.



Suárez Lastra valoró la reunión que mantuvieron ayer los diputados con ministros del equipo del presidente Fernández y consideró que avizora "un Congreso en el que se podrá dialogar".