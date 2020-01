Sube el precio del petróleo en el mercado internacional por la crisis entre los EEUU e Irán

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El precio del petróleo de Texas (WTI) subió hoy 0,3% y se situó en US$ 63,27 el barril, mientras que el Brent, de referencia en Europa, ganó 0,44%, y cotizó US$ 68,90 en el mercado de futuros de Londres.



El valor del crudo avanzó por la escalada de tensión en Oriente Medio tras el ataque de Estados Unidos que asesinó al general iraní Qasem Soleimani.



El crudo del mar del Norte, concluyó en el International Exchange Futures con un incremento de US$ 0,30 en relación al viernes pasado, cuando cerró en US$ 68,60.



El mercado teme que una eventual respuesta iraní a la muerte del general Soleimani tenga como objetivo instalaciones petroleras en la región, lo que puede repercutir en los niveles de producción.



En tanto, en la bolsa de Nueva York los contratos de futuros de WTI para entrega en febrero sumaron US$ 0, 22 respecto al viernes último, cuando el alza fue de 3,1 %.