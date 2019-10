Sudáfrica busca la semifinal ante el sorprendente equipo japonés en Tokio

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El seleccionado de Sudáfrica, los Springbooks, jugará mañana ante Japón, la gran revelación del certamen, en uno de los cuartos de final de la IX Copa del Mundo que se está desarrollando en tierra nipona, buscando un lugar en semifinales.



El partido se jugará en el Tokyo Stadium desde las 7.15 de Argentina, con el arbitraje del inglés Wayne Barnesí, asistido por Ben O'Keeffe, de Nueva Zelanda, y Luke Pearce, de Inglaterra.



También jugarán, desde las 4.15, el otro cotejo de cuartos de final entre Gales y Francia, en el Oita Stadium con el sudafricano Jaco Peyper como árbitro asistido por Nic Berry (Australia) y Paul Williams (Nueva Zelanda).



Sudáfrica, bicampeón del mundo no quiere sorpresas ante este notable equipo de Japón que ganó el grupo superando a los británicos Irlanda y Escocia y que sueña con repetir aquel histórico triunfo ante los Springbooks por 34 a 32 en el mundial de Inglaterra en 2015.



No obstante, Japón debe ser medido en sus ambiciones ya que hace poco más de un mes, el 6 de setiembre último, Sudáfrica le ganó claramente por 41-7 en un test jugado en Saitama.



Sudáfrica en el Grupo B fue segundo tras debutar perdiendo ante Nueva Zelanda por 23-13, pero luego venció a Namibia por 57-3, Italia por 49-3 y Canadá por 66-7, mientras que Japón ganó el A triunfó en las cuatro presentaciones, 30-10 a Rusia, 19-12 a Irlanda, 38-19 a Samoa y 28-21 a Escocia.



En Oita, jugarán Gales, vencedor del Grupo D, ante Francia, segundo del Grupo C, el verdugo de Argentina al vencerla por 23-21 en Tokio.



Gales ganó su grupo superando nada menos que a Australia, en una muestra que los británicos son claros favoritos a avanzar a semifinales ante un equipo francés que llega invicto gracias a que se canceló el cotejo que debía jugar ante Inglaterra a causa del tifón Hagibis, pero que tiene un nivel lejos del histórico.



Los galeses vencieron a Georgia por 43-14, Australia 29-25, Fiji 29-17 y Uruguay 35-13, mientras que Francia le ganó a Los Pumas, a Estados unidos 33-9 y Tonga 23-21, cancelando ante Inglaterra en un cotejo que se considera empatado.