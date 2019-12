Sudáfrica se consagró campeón al derrotar en la final a Nueva Zelanda

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El seleccionado de Sudáfrica se consagró hoy campeón del seven de Dubai al derrotar en la final a Nueva Zelanda por 15 a 0, en la primera etapa de las diez que componen el circuito internacional de la especialidad que organiza la World Rugby.



El conjunto sudafricano, con una actuación sobresaliente, alcanzó un parcial de 10-0 con dos tries de Siviwe Soyizwapani al minuto de juego y de Chris Dry sobre el epílogo de la etapa inicial.



En la etapa complementaria, Seabelo Senatla marcó la tercera conquista para sellar el triunfo definitivo de 15 a 0.



Los "Bocks" sudafricanos derrotaron en la etapa clasificatoria a Kenia (17 a 12), España (35 a 5) e Inglaterra (19 a 14).



En cuartos de final superaron a Los Pumas (12 a 6), en semifinales a Samoa por (38 a 7) y en la final a Nueva Zelanda.



La segunda etapa del seven se llevara a cabo en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, entre el 13 y el 15 de enero próximo.



El circuito continuará de la siguiente manera: Hamilton (25-26 de enero), Sydney (1-2 de febrero), Los Ángeles (29-1 de marzo), Vancouver (7-8 de marzo), Hong Kong (3-5 de abril), Singapur (11-12 de abril), Langford (2-3 de mayo) y París (30-31 de mayo).