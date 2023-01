Sudamericano Sub-20: hora, TV y formaciones de Argentina vs. Brasil

Este lunes 23 de enero, la Selección Argentina y Brasil se verán las caras en el Sudamericano Sub-20. Ambos elencos disputarán la tercera fecha del Grupo A del certamen que se lleva a cabo en Colombia. El torneo otorga cuatro plazas para el Mundial de Indonesia (desde el 20 de mayo hasta el 11 de junio) y tres para los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile. Sin dudas, un clásico para no perderse.

No está demás resaltar que la Selección Sub-20 de la Argentina llega a este duelo después de un duro golpe frente a Paraguay en el primer encuentro disputado. El elenco de Javier Mascherano tuvo la iniciativa, pero estuvo sin firmeza en las dos áreas y los guaraníes terminaron quedándose con el resultado a su favor. Ahora tendrán que fortalecer cada punto bajo para dar el golpe contra Brasil.

Por otra parte, en la primera jornada, Brasil goleó 3-0 a Perú en el debut y después tuvo fecha libre en la siguiente. El combinado de Ramon Menezes no tendrá al defensor Weverton, que sufrió una fractura en el arranque del certamen. Se espera que Douglas Mendes, del Red Bull Bragantino, sea su sustituto. Claramente no serán un rival fácil para la "Albiceleste".

Posible formación de Argentina

Federico Gomes Gerth; Agustín Giay, Lautaro Di Lollo, Valentín Gómez y Julián Aude; Nicolás Paz, Gino Infantino y Máximo Perrone; Julián Fernández, Alejo Veliz y Santiago Castro. DT: Javier Mascherano.

Horarios

Argentina: 21.30 horas.

Brasil: 21.30 horas.

Chile: 21.30 horas.

Paraguay: 21.30 horas.

Uruguay: 21.30 horas.

Venezuela: 20.30 horas.

Bolivia: 20.30 horas.

Colombia: 19.30 horas.

Ecuador: 19.30 horas.

Perú: 19.30 horas.

México: 18.30 horas.

Transmisión

El compromiso entre la Selección Argentina y Brasil en el Sudamericano Sub-20 se podrá apreciar en vivo gracias a las señales de TyC Sports.

Fixture de la Selección Argentina

Fecha 1: Libre.

Fecha 2: Argentina 1-2 Paraguay.

Fecha 3: Argentina vs. Brasil (lunes 23 de enero - 21:30 horas).

Fecha 4: Argentina vs. Perú (miércoles 25 de enero - 19:00 horas).

Fecha 5: Argentina vs. Colombia (viernes 27 de enero - 21:30 horas).