Sufrió un accidente en motocross, quedó parapléjico y participó del Ironman 70.3

“Una locura”, comienza diciendo Sebastián Fernández. Hizo deportes toda su vida y sigue haciéndolos. Esa es su opinión tras haber participado por primera vez en su vida en el Ironman 70.3, el triatlón más exigente del mundo que tuvo lugar el pasado 27 de marzo en San Juan. Parece el comentario de cualquier deportista de elite después de la carrera de su vida. Excepto por un detalle: él no puede caminar y lo hizo todo con su bicicleta adaptada.

Sebastián fue uno de los más de 700 competidores sanjuaninos y de todo el país que participaron en la primera edición de la carrera de tres instancias en la provincia. Con 8:08:24, acaparó todas las miradas con su rodado adaptado cuando cruzó el final de la meta.

“Era un sueño de hace años. Y fue cobrando más fuerza después de que me lesioné la columna. Un desafío más para vencer”, dijo Sebastián a DIARIO HUARPE. Y continuó: “Ya tuve dos intentos previos que no pude participar. En el primero no terminé la inscripción y el segundo por problemas familiares”, recordó.

El Ironman 70.3 es una de las competiciones más exigentes del mundo creada por la World Triatlhon Corporation (Corporación Mudnial de Triatlón) en Estados Unidos. Llegó por primera vez a la Argentina en 2016, precisamente a Mar del Plata. Por primera vez, salió de Buenos Aires y eligió los paisajes de San Juan como segunda sede en su agenda.

Su tercer y exitoso intento llegó 11 años después de su caída en motocicleta que le costó el volver a caminar. “En 2011 corría en motocross. Hacía un tiempo había dejado y estaba volviendo. Fui a Caucete y en una subida mal hecha me caí y tuve una lesión medular. Me quebré tres vertebras y estuve en terapia intensiva”, relató.

Tras el accidente, tuvo que hacer rehabilitación y aprender a vivir nuevamente, pero en silla de ruedas. “Estuve en Córdoba rehabilitándome y tuve que empezar desde cero. Aprender cosas simples como bañarme, vestirme y comer nuevamente”, expresó.

Desde su infancia, Sebastián construyó su vida alrededor del deporte: de chico, hacia bicicross y tenis. Luego, pasó al mountain bike y la natación. Después, hizo motocross y desde kickboxing hasta boxeo, llegando incluso a participar en torneos. Tras su lesión medular, retomó paulatinamente el deporte empezando por el tenis, el esquí y hasta las carreras a bordo de un cuatriciclo. Nunca se quedó quieto. “Comencé a hacer esquí con un instructor de España y después me animé a correr en cuatriciclo. En ese tiempo me conseguí una hand bike para correr”, agregó.

“Combinaba y combino mis horarios de trabajo con el entrenamiento. Para poder hacer el Ironman a tiempo tuve que entrenar de 4 a 5 horas por día. Para poder cumplir con el tiempo y no quedar descalificado. Por ejemplo, tardaba media hora en subir el paredón. Entrenando, logré hacerla en 20 minutos, suficiente para llegar a tiempo”, subrayó el contador.

Después de su primera participación, Fernández sigue entrenando y ahora se prepara para una nueva edición del Ironman 70.3. Y si no es en San Juan, irá donde la competición tenga lugar. “Ya empecé a entrenar para el próximo Ironman y ojalá sea acá. Y si no, iré donde lo hagan”.

Para todos los jóvenes y adultos que todavía no se animan a hacer deportes adaptados o participar de la competición, dijo: “Háganlo. De cualquier forma pero háganlo. Uno a veces deja las cosas para mañana. ‘Voy a hacer esto mañana’ o ‘voy a hacer esto pasado’ y la verdad es que nunca sabe lo que puede pasar, como lo que me pasó a mí. El deporte te fija un objetivo y te cambia el modo de vid, ayuda a despejar la mente. Así que lo que uno puede decir es eso, que hagan”, cerró.