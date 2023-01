Supercopa Internacional: hora, cómo ver y formaciones de Boca vs. Racing

Boca Juniors chocará contra Racing en el encuentro correspondiente a la Supercopa Internacional 2023. En el estadio Hazza Bin Zayed como escenario en Abu Dhabi, el "Xeneize" y la "Academia" se verán las caras dos meses y medio después del polémico Trofeo de Campeones que disputaron. Aquel que fue ganado por el equipo de Fernando Gago en noviembre, no pudo culminar con normalidad por la cantidad de expulsados que hubo.

Para este encuentro, el elenco que dirige Hugo Ibarra se entrena en suelo árabe tras un largo viaje en avión. El entrenador del elenco azul y oro tendría casi todo definido, pero la gran duda pasa por el arco. En esta línea, el que será refuerzo del Flamengo compite con Sergio Romero, Javi García y Brey por este puesto. Ahora, Boca quiere cobrar venganza de lo sucedido hace pocos meses.

Por otro lado, Racing llega con el pecho inflado a este encuentro, ya que la última final que jugaron entre ambos se quedó en sus manos. En esta oportunidad, Fernando Gago trabaja en la diagramación del equipo que estará desde el inicio y cree tener lo necesario para volver a amargar al "Xeneize". En Abu Dhabi, con los ojos del mundo puestos sobre ellos, buscan ser la estrella del compromiso.

Posibles formaciones

Boca: Sergio Romero; Luis Advíncula, Facundo Roncaglia, Agustín Sández, Frank Fabra; Pol Fernández, Alan Varela, Juan Ramírez; Norberto Briasco, Darío Benedetto y Sebastián Villa. DT: Hugo Ibarra.

Racing: Gabriel Arias; Óscar Opazo, Leonardo Sigali, Emanuel Insúa, Gonzalo Piovi; Jonathan Gómez, Aníbal Moreno, Maxi Moralez; Rojas o Hauche, Maxi Romero, Johan Carbonero. DT: Fernando Gago.

Horarios de Boca vs. Racing

México - 9:30 a.m.

Perú - 10:30 a.m.

Colombia - 10:30 a.m.

Ecuador - 10:30 a.m.

Bolivia - 11:30 a.m.

Venezuela - 11:30 a.m.

Estados Unidos - 11:30 a.m.

Chile - 12:30 p.m.

Argentina - 12:30 p.m.

Uruguay - 12:30 p.m.

Brasil - 12:30 p.m.

Paraguay - 12:30 p.m.

España - 4:30 p.m.

Transmisión

Cabe resaltar que, quienes deseen apreciar lo que ocurra entre Boca y Racing, tendrán que hacerlo mediante el canal encargado de la transmisión oficial: DIRECTV Sports. Este también tiene su opción live streaming de DIRECTV Go.