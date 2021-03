Suspenden operaciones programadas en San Juan por la falta de donantes de sangre

Momentos críticos son los que están viviendo Instituto Provincial De Hemoterapia (IPHEM) y en los hospitales sanjuaninos debido a que en los últimos días bajaron los donantes de sangre y por ello tuvieron que suspender algunas operaciones programadas.

Según informó al director del IPHEM a DIARIO HUARPE, Alfredo Laplagne, últimamente se incrementó la cantidad de accidentes en San Juan, razón por la que aumentó la demanda de sangre y los donantes no subieron. Ante esta situación, comenzaron a suspender algunas operaciones que estaban programadas.

“Estamos teniendo unas 100 unidades de sangre por día, pero necesitamos 250, entonces, si hay alguna cirugía programada lamentablemente se suspende si estamos cortos de stock”, explicó Laplagne.

Las intervenciones que dejan de realizar son aquellas que no revisten emergencia, ni urgencia. No obstante, hay personas que pasan bastantes días y hasta algunos meses esperando ese turno y finalmente no pueden concretar la operación. ”No son cirugías que le van a cambiar la vida a alguien en lo inmediato, no son de alta complejidad, ni de pacientes oncológicos o de pacientes con problemas cardiovasculares, pero deben suspenderse porque necesitamos tener sangre para cubrir accidentología”, dijo el director de la entidad.

Para cubrir la demanda de sangre con tranquilidad, en San Juan sólo se necesitan unos 17.000 sanjuaninos que donen sangre al año, es decir, unos 47 por día y actualmente van unos 20 diarios al organismo.

La última vez que tuvieron casi 50 donantes al día fue en el 2019, en el 2020 bajaron fuertemente por la pandemia, pero ya casi todo volvió a la normalidad así que necesitan volver a los niveles de hace dos años.

No obstante, en el 2020 la donación no sólo cayó en la provincia, sino en el mundo. “Lo único que nos permitió pasarla bien fue que disminuyó la accidentología y se frenó todo así que también bajó el requerimiento”, admitió Laplagne. Fue así que, con grandes esfuerzos, lograron salir adelante, aunque hubo momentos críticos en las que sólo contaban con 30 o 40 unidades de sangre.

Para que los sanjuaninos se den una idea de la actual situación con respecto a la donación de sangre, el director del IPHEM explicó que una persona que haya tenido un accidente y esté en estado de gravedad, necesita unas 10 o 20 unidades, es decir, la sangre de todos los donantes que van a la entidad en la actualidad.

Quienes deseen ser donantes deberán pedir un turno en https://darturnos.com/iphem. Algo a tener en cuenta es que el volumen que se extrae, 450 ml, se recuperan en el día tomando agua. Mientras que, los glóbulos rojos que se donan se recuperan en el mes. En un año, las mujeres pueden ser donantes cuatro veces y los hombres, cinco.

Para poder donar es necesario cumplir con algunos requisitos como ser mayor de 18 años, asistir con un desayuno liviano que no contenga lácteos, esperar 12 meses si se realizaron algún tatuaje o piercing y pesar más de 50 kilos.

En la República Argentina existe una Ley Nacional de Sangre (N.º 22.990) y establece que es voluntaria, gratuita y altruista, es por eso que se apela a la solidaridad de los sanjuaninos para que donen.