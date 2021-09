Suspendieron las elecciones de los regantes en Hidráulica y hay malestar

Este año los regantes sanjuaninos tampoco podrán votar a sus representantes en el Consejo de Hidráulica, luego de que se pospusieran en 2020 por elecciones y decidieran reprogramarlas nuevamente en los últimos días. Finalmente se harán en 2022, aunque todavía no fue fijada la fecha exacta.

La decisión de suspender la votación ya generó cierto malestar entre los regantes, que estaban esperando este proceso. A pesar de esto, no hubo una comunicación ni queja oficial ante Hidráulica y la decisión es dejar que siga adelante el nuevo cronograma.

El director de Hidráulica, Oscar Coria, aseguró a DIARIO HUARPE, que tomaron la decisión para que la votación no se superponga con las elecciones legislativas. El funcionario explicó que, si bien son pocas las escuelas que utilizan, de igual manera parte del proceso se hace en establecimientos públicos y podía significar la interrupción de clases, algo que querían evitar “teniendo en cuenta que los alumnos vienen de una situación especial por la pandemia y que también se ven afectados por las elecciones”.

DIARIO HUARPE habló con Eduardo Garces, presidente de la Junta de Riego de Chimbas, y con Bruno Perín, de la Junta de Riego de Pocito. Los dos productores coincidieron en que el efecto en las escuelas es menor y que no justifica la postergación.

“En Pocito hay sólo una escuela que se utiliza y como mucho en un aula”, detalló Perín.

Garcés agregó que la mayoría de los regantes se dirigen a la misma Dirección de Hidráulica o a las juntas departamentales. “Se convocan para todo el día y por lo general a las 12 del mediodía ya terminamos de votar”, aseguró el viñatero.

Perín dijo que a pesar de este malestar van a “respetar las decisiones” y confirmó que siguen trabajando continuamente con Hidráulica. “Nos urge más que la elección una solución a la crisis del agua”, concluyó.

Garcés indicó que “hay enojo en algunos lugares porque hay gente que lleva mucho tiempo en el Consejo y no cumple su función”. “No es que no se puede, es que no se quiere”, opinó el productor.

A pesar del desacuerdo, tanto desde Hidráulica como los regantes coincidieron en que preocupa la falta de participación en las elecciones.

Según Coria en el último proceso, que fue en 2018, sólo participó el 12% del padrón. Para el director de Hidráulica hacer las elecciones en el actual contexto de pandemia podía significar que se repitiera este escenario.

Sobre esto, Garcés no coincidió y dijo que una solución puede ser utilizar un certificado que se entregue tras la votación como exigencia para hacer trámites como solicitar créditos u otros beneficios.