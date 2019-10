Tagliafico y Lisandro Martínez, titulares en la derrota de Ajax ante Chelsea

El defensor argentino Nicolás Tagliafico y el volante Lisandro Martínez fueron titulares hoy en la derrota de su equipo, Ajax, ante Chelsea por 1 a 0 como local, en la tercera fecha del grupo H de la Liga de Campeones de Europa.



El único gol lo hizo el delantero belga Michy Batshuay, a los 42 minutos del segundo tiempo.



El partido tuvo pocas emociones en ambas áreas y una de las situaciones más claras terminó anulada por el sistema VAR cuando el atacante local Quincy Promes (35m. PT.) anotó gol tras centro de Ziyech y, en un primer momento, el árbitro lo dio por convalidado.



Tagliafico (ex Independiente y Banfield) y Martínez (ex Defensa y Justicia) estuvieron desde el arranque y el mediocampista terminó amonestado.



Ajax se quedó en 6 puntos, mientras que Chelsea lo alcanzó y ambos están en la misma línes el líder de su zona, con 7 puntos, y Chelsea lo sigue de atrás con 4 unidades.



En el otro partido del primer turno, Leipzig (6), de Alemania, superó a Zenit (4), de Rusia, por 2 a 1 como local, en el grupo G.



El ex delantero de River Sebastián Driussi fue titular en el conjunto ruso de San Petesburgo.







-Jornada del miércoles-



Grupo E: Salzburgo (Austria)-Napoli (Italia) y Genk (Bélgica)-Liverpool (Inglaterra), a las 16. Posiciones: Napoli 4; Salzburgo y Liverpool 3; Genk 1.



Grupo F: Inter (Italia)-Borussia Dortmund (Alemania) y Slavia Praga (Rep. Checa)-Barcelona (España), a las 16. P: Borussia Dortmund y Barcelona 4; Inter y Slavia Praga 1.



Grupo G: Leipzig (Alemania) 2-Zenit (Rusia) 1; y Benfica (Portugal)-Lyon (Francia), a las 16. P: Leipzig 6; Zenit y Lyon 4; Benfica 0.



Grupo H: Ajax (Holanda) 0-Chelsea (Inglaterra) 0; y Lille (Francia)-Valencia (España), a las 16. P: Ajax 7; Chelsea 4; Valencia 3; Lille 3.







El martes jugaron:



Grupo A: Galatasaray (Turquía) 0-Real Madrid (España) 1 y Brujas (Bélgica) 0-PSG (Francia) 5. P: PSG 9 puntos; Real Madrid 4; Brujas 2; y Galatasaray 1.



Grupo B: Olympiacos (Grecia) 2 (Maximiliano Lovera)-Bayern Munich (Alemania) 3; Tottenham (Inglaterra) 5-Estrella Roja (Serbia) 0. P: Bayern Münich 9; Tottenham 4; Estrella Roja 3; Olympiacos 1.



Grupo C: Shakhtar (Ucrania) 2- Dynamo Zagreb (Croacia) 2 y Manchester City (Inglaterra) 5-Atalanta (Italia) 0. P: Manchester City 9; Dinamo Zagreb y Shakhtar 4; Atalanta 0.



Grupo D: Atlético de Madrid (España) 1 (Ángel Correa)-Bayer Leverkusen (Alemania) 0 y Juventus (Italia) 2-Lokomotiv Moscú (Rusia) 1. P: Juventus y Atlético de Madrid 7; Lokomotiv 3; Bayer Leverkusen 0.