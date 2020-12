Tal vez no venga el mesías

¿Qué hacemos si un día de estos llega el mesías?

del que hablan

¿De dónde vienes? y sin avisar, habrá que preguntarle

Porque las calles están desordenadas, sucias, viciadas

hay restos de la Sociabilidad en desuso

hay una dispersión del Yo de Hombres que ya no pueden construir Sentido

¿Para qué vienes? Y mejor si nos cuentas de tu identidad. Porque no tenemos claro eso de la semejanza

Y otras cosas, habrá que preguntarle…….

Porque hay un tránsito sin palabras, esquivo, con muchachos descalzos

Hay hombres y mujeres que duermen en las calles

niños que mueren de hambre

No vayas a tropezar con ellos y no lleves una oración a mano, hay que prevenirle…….que hay mucha decepción acumulada

que hay mucha bronca acumulada…….

y……. del cansancio de la soledad

Y los que tienen la comida están del otro lado

¿Cómo nos enteraremos si camina entre los Hombres, o si “navega” en las “redes sociales”?

Habrá que preguntarle

¿Cuál es tu oficio, de que te ocupas entre nosotros y por cuanto tiempo será la fiesta?......para que te sientas cómodo

Para que tengas cuidado cuando entres al burdel o al congreso. Que tienen puertas similares

Porque la relación entre los Hombres ha sido violentada por la apropiación individual de los silencios

Porque, en el barrio, la creencia es un dolor de estómago por hambre

es un artilugio para esperar

¿Qué hacemos si un día de estos llega el mesías?

del que hablan

¿O es que los Hombres hablan, por miedo y por necesidades?

Bueno

Pero si llega un extraño por las calles de abajo

que vaya un pibe de “Los Piletones”, a ver si se parece al de la estampita porque, aun, no es fecha de farsantes

Esos vienen cada cuatro años

levantan tribunas entre los pobres y planifican la ocupación

¿Qué vean, si se parece al de la estatuilla y si lleva los rasgos del dolor de tanta mierda

de tanta indiferencia, de tanta arrogancia, de tanta vanidad

y si se parece a alguno de los adornos del santuario

Que nos explique de su ausencia y su descuido

Si se lava las manos y dice que eso es incumbencia del Estado…….

que el libre albedrío de los Hombres…….

que comerse una manzana, que es tan saludable, es un pecado…….

que el cuerpo…….

que el deseo…….y si además los pone con minúscula

Entonces

vamos a sospechar que el pensamiento mágico y el pensamiento calculador explican las semejanzas

Al pibe de “Los Piletones” lo tomaré de la mano, para cuidarlo

De todos modos

cuando lo acompañemos a la salida de la calle

para ser amable, habrá que preguntarle por su padre, aunque su muerte la anunciaron en el año mil ochocientos ochenta y dos

Se publicó en un libro que se llama “La Gaya Ciencia”

O tal vez……. aun lleva bien la juventud de dos mil y pico de años

Y entonces

que nos cuente donde está su padre que nunca lo vimos caminar por las calles de abajo

que parece que nunca supo de las calles desordenadas, sucias, viciadas

con restos de Subjetividad abandonada

con los desechos de la Sociabilidad

No se enteró de los hombres y mujeres, hijos de los días

que duermen a la intemperie de otros hombres y mujeres

No sabe de los niños que mueren de hambre

ni del negocio de cada cuatro años de los farsantes

no huele el humo blanco que sale del congreso, de los ministerios y de los tribunales

Entonces, habrá que comentarle

Tu padre, si es que eres el mesías del que hablan

no lleva bien la vejez de dos mil y pico de años o ha muerto como dice el texto ciento veinticinco de la “Gaya Ciencia”

De todos modos: para ser amables, ya que no le preguntamos si podíamos tutearlo

Que cuente de su familia

que es la más alternativa y adelantada

a este modernismo que tiene matrimonio igualitario. No sé si tuvo hermanos porque en el reverso de los adornos del santuario dice, de: Un padre, una madre, él y algo…….

¿Cómo estarán sus calles?

Entró un hombre de sandalias y pelo largo por las calles de abajo…….un hombre que vendía baratijas

El pibe de “Los Piletones” creyó que lo que le dimos fue una figurita para pegar en el álbum

Tal vez no venga el mesías, del que hablan

Y tengamos que ordenar las calles