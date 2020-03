Tarjetas AlimentAR: arranca con la entrega de casi 3.000 plásticos

Este miércoles comenzará la entrega de los plásticos a los beneficiarios sanjuaninos de la Tarjeta AlimentAR, correspondiente al Programa Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

Se trata de casi 3.000 tarjetas para ciudadanos de los departamentos Capital, San Martín y Santa Lucía. A diferencia del resto del país, en la provincia las tarjetas llegarán cargadas y listas para usarse. En tanto que el tercer viernes e cada mes se hará la acreditación.

El ministro de Desarrollo Humano, Fabián Aballay, explicó que en total se entregarán en San Juan más de 33.000 tarjetas y que el beneficio llegará a más de 66.000 niños. “Ya está depositado el dinero y los titulares una vez que reciban el plástico de inmediato pueden salir a utilizarlo”, dijo.

El acto central se realizará en el Paseo de las Palmeras, en Capital. Mientras que el jueves será el turno de 9 de Julio y el día 25 de Mayo y Valle Fértil.

Las tarjetas solo se podrán usar en comercios adheridos al rubro de venta de comestibles. Es fundamental que el titular del beneficio asista con el DNI original que acredite su identidad.

Para los operativos que cuenten con más de un día de entrega, se ha separado el padrón en letras, por lo que, en Capital en el primer día, se entregará a los apellidos comprendidos entre la A y la F. En Santa Lucía será desde la A a la L. Mientras que en los departamentos en que sea un operativo de un día, se atenderá a todo el abecedario.

Desarrollo Humano dispondrá de personal que atenderá a las personas en la misma fila de espera para realizar consultas previas, de tal manera de que la gente que no esté en el padrón no haga la fila innecesariamente ya que se va a entregar solo los plásticos físicos que han llegado a la provincia. Aquellas personas que no estén dentro del padrón podrán dirigirse al sector donde habrá personal de ANSES para evacuar dudas.