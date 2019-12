Taxistas platenses pedirán al secretario de Transporte medidas concretas y que no legalice Uber

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El secretario general del Sindicato Unión Conductores de Taxis de La Plata adelantó hoy que se reunirá con el secretario de Transporte local, Miguel Forte, para pedir "medidas concretas" que reactiven el sector, pero también para manifestar rechazo hacia a una posible legalización de Uber, el servicio de transporte a través de una aplicación de celular.



"Teníamos prevista esta reunión hace varios días, después de las declaraciones del flamante funcionario acerca de la legalización de Uber, nosotros no estamos de acuerdo con legalizarlo", explicó a Télam el dirigente quien se reunirá esta tarde con las autoridades en el Sindicato Unión Conductores de Taxímetros de la capital bonaerense.



Días atrás, Forte dijo que "si Uber está dispuesto a poner gente en blanco y hacer como corresponde las cosas, dar alguna garantía, un seguro y todas las cosas que corresponden, hay que blanquearlo", dijo.



No obstante, aclaró que no del modo en que se está trabajando ya que actualmente "es aceptar el trabajo en negro".



"Queremos ir a fondo con el tema Uber. Queremos que den de baja la plataforma de UBER, que actué el municipio y baje la aplicación que sigue funcionando y roba trabajo", remarcó Berón.



En esa linea, dijo que también llevarán pedidos concretos para el sector.



"Somos trabajadores y queremos que nos den una mano para mejorar el sector y la actividad, para que haya más trabajo y se vaya reactivando", completó.