¿Te lo vas a perder? Hora, cómo ver y cartelera del fantástico UFC Vegas 63

Este sábado 29 de octubre, el UFC Vegas 63 presentará una cartelera con mucho fuego para los fanáticos. Como previa de Halloween, el Apex de Nevada, Estados Unidos, dejará once combates de Artes Marciales Mixtas impresionantes. Calvin Kattar (23-6 MMA, 7-4 UFC) estará viéndose de frente contra Arnold Allen (16-1 MMA, 9-0 UFC) en la estelar, lo que asegura una finalización antes del quinto round.

“Realmente lo que queremos enfatizar, no retroceder demasiado y sonar como un mal deporte o algo así, es que queremos que los jueces rindan cuentas, cosas así. Eso es realmente. Tenemos un mal día en la oficina, lo pagamos. Los errores suceden. Es parte del juego para todos. Hay un error humano involucrado en todo. Solo queremos ver algo en su lugar con las comisiones para responsabilizar a los jueces que podrían haberlo entendido mal. Es importante que el deporte avance", dijo Kattar en el día de medios del UFC Vegas 63.

Por su parte, Arnold Allen indicó: "Es peligroso en todas las peleas. No hay abandono en él. Incluso cuando Max Holloway lo golpeó, todavía está tratando de encontrar una victoria todo el tiempo. Hay un gran argumento de que alguien habría tirado la toalla, pero nunca se rindió. Él estaba tratando de ganar todo el camino a través de él. Así que juego limpio. Es tan duro como parece. Creo en mi poder. Creo que si puedo conectar puedo lastimar a cualquiera en la división. Puedo encerrar a cualquiera en la división".

Cartelera y horarios del UFC Vegas 63

Estelares

20:00 horas de Chile, Argentina y Uruguay; 19:00 horas de Bolivia y Paraguay; 18:00 horas de Perú, Ecuador, Colombia y México.

Peso Pluma: Calvin Kattar vs. Arnold Allen

Peso Welter: Max Griffin vs. Tim Means

Peso Pesado: Jared Vanderaa vs. Waldo Cortes-Acosta

Peso Medio: Josh Fremd vs. Tresean Gore

Peso Semi-Pesado: Dustin Jacoby vs. Khalil Rountree Jr.

Preliminares

17:00 horas de Chile, Argentina y Uruguay; 16:00 horas de Bolivia y Paraguay; 15:00 horas de Perú, Ecuador, Colombia y México.

Peso Medio: Phil Hawes vs. Roman Dolidze

Peso Pesado: Andrei Arlovski vs. Marcos Rogério de Lima

Peso Medio: Park Jun-yong vs. Joseph Holmes

Peso Pluma: Chase Hooper vs. Steve Garcia

Peso Mosca: Carlos Mota vs. Cody Durden

Peso Gallo: Christian Rodriguez vs. Joshua Weems

Transmisión

Cabe resaltar que, en esta oportunidad, la cartelera del UFC Vegas 63 será transmitida por la señal de ESPN para toda latinoamérica, excepto para Chile, Argentina y México. En dichos países, será Fox Sports el encargado de llevar todo lo que suceda en la jaula más importante del planeta. A su vez, la opción de streaming será graicas a Star Plus y UFC Fight Pass.