Teatro Mandril convoca a unirse por la “Soberanía Cultural”

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La cooperativa que sostiene el Teatro Mandril está desplegando una campaña de apoyo económico para poder adquirir el espacio que ocupa desde hace 11 años en el barrio porteño de San Cristóbal en el marco de una iniciativa por la “Soberanía Cultural” que apunta a la escena autogestiva e independiente. Quienes integran la cooperativa conformada hace unos nueve años deben desalojar o comprar el galpón que alberga a Mandril, en Humberto Primo 2758, para abril de 2020 y para ello lanzaron la campaña más importante de “crowdfunding” o financiamiento colectivo que se haya planeado en Latinoamérica. Con la necesidad de reunir más de 25 millones de pesos, el colectivo artístico de Mandril decidió implementar una convocatoria denominada “Soberanía Cultural” ya que los frutos de esa recaudación no solamente servirán para tratar de salvar la sede del grupo. El plan consiste en destinar un 5% de todo lo recaudado para el “Fondo de Soberanía Cultural”, con el propósito de subsidiar proyectos y hechos artístico-culturales mediante una convocatoria abierta a todas las personas y organizaciones que hayan hecho aportes. Pero, en caso de no llegar a juntar la cifra necesaria para adquirir las actuales instalaciones de Mandril, los porcentajes se invertirán: el 95% se destinará a producir y subsidiar proyectos artísticos, y el 5% restante se utilizará para la mudanza del teatro. Jazmín Diarte, quien es parte del espacio desde antes de que se denomine Mandril (cuando la actriz Camila Bordonaba, ex “Rebelde Way” y otra socia llamaron Arcoyrá a ese lugar), recuerda que empezó "como alumna de acrobacia, entrené ocho años y empecé a dar clases de tela y trapecio”. “Estuve gran parte de mi adolescencia por allí y hay algo de que ya ese lugar es como mi casa”, confiesa Diarte –integrante de la cooperativa y de la asamblea- en charla con Télam. Télam: ¿Cómo surge en ustedes la decisión de asumir semejante campaña de financiamiento colectivo? Jazmín Diarte: Cuando nos enteramos que el dueño iba a poner en venta la propiedad donde funciona Mandril no estábamos encontrando la herramienta para afrontar esa situación y decidimos inventarla, como hemos venido haciendo en estos 11 años. Así que implementamos dinámicas nuevas para armar estrategias y modos de hacerlo autogestivamente. T: ¿Evaluaron otras alternativas para afrontar el intento de compra del lugar? JD: Pensamos en todas las formas clásicas, pero, sumado a la crisis económica del país, hay una realidad que por un lado muestra que es mínimo lo que ingresa por subsidios y que tampoco hay una línea de créditos blandos para la compra de la salas. Así que nos embarcamos en esta locura ambiciosa. T: ¿Cómo marcha la campaña de recaudación? JD: El objetivo de corto plazo es crear una red a partir del fondo que llamamos de “Soberanía Cultural” para sostener diversos proyectos de distintas organizaciones que se administre de manera horizontal. T: ¿Qué es Teatro Mandril para ustedes? JD: Un espacio que fue creciendo por mucho trabajo, que tiene todo un equipamiento que le ha permitido expandirse y que también incluye un valor simbólico, además de la ligazón con el barrio. T: ¿Teatro Mandril sigue con sus actividades además del financiamiento colectivo? JD: Ofrecemos de lunes a sábados talleres con impronta marcada por el circo. Los miércoles hay milonga y por las noches de jueves a domingos hay principalmente teatro. Pero, además, hacemos “Fechas soberanas” todos los meses y el próximo sábado 19 será el próximo encuentro donde todo lo recaudado será destinado para el fondo para la compra del lugar.