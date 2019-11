Thelma Fardin pidió "trabajar" en los estándares probatorios en denuncias de abuso o acoso

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La actriz Thelma Fardin, que denunció por abuso agravado al actor y cantante Juan Darthés, pidió hoy “trabajar para que sean otros” los estándares probatorios en denuncias por abuso o acoso y aseguró que “el costo para lograr justicia sigue siendo muy alto para la víctima” aunque reconoció que “hubo un avance”.



“Hay que trabajar para que los estándares probatorios sean otros ya que el proceso es revictimizante por la inmensidad de pericias psicológicas y físicas que le realizan a la víctima. Ese costo para lograr justicia sigue siendo muy alto para la victima, pero hay que reconocer que hubo un avance”, indicó Fardin en diálogo con el programa La inmensa minoría, de radio Con Vos.



La justicia de Nicaragua solicitó ayer a Interpol -domingo- la captura internacional de Darthés por el delito de "violación agravada" de Fardin, quien tenía 16 años al momento de los abusos que denunció y se investigan en Managua, la capital del país centroamericano.



El texto ordenó "girar la orden de detención y captura internacional del acusado, Juan Rafael Pacífico Dabul, conocido como Juan Darthés, de 55 años, en virtud de la acusación presentada por la fiscal auxiliar de la Unidad Especializada de Delitos contra la Violencia de Género de Managua, Sandra Isabel Dinarte Cárcamo", hace 20 días.



La abogada de Fardin en Nicaragua, Eilyn Cruz, explicó a Télam -en diálogo telefónico- que "una vez capturado en Brasil, se iniciará el proceso de extradición”, medida que “será denegada por el Estado de Brasil, que tiene el principio constitucional de no entregar a sus nacionales".



La letrada confirmó hoy a esta agencia que “según los artículos 131 y 132 del Código Penal Nicaragüense la pena para los casos de abuso en Nicaragua es de 12 a 15 años, y el delito prescribe a los 15 años del hecho”, pero aclaró que “cuando es en perjuicio de un niño o adolescente, comienza a contabilizarse cuando es mayor de edad, es decir, a los 18 años”.



Por esta razón, a la causa de Fardin le restan siete años para que prescriba ya que ella tenía 16 años cuando ocurrió el hecho y fue denunciado diez años después, cuando la actriz tenía 26 años, cuando ya habían pasado ocho de su mayoría de edad.



Sobre la extradición desde Brasil de Darthés, Fardin expresó hoy que “los procesos de extradición son complejos” porque “también hay leyes que preservan los derechos humanos” de los victimarios.



“Estos procesos duran mucho tiempo. Mucho más de los que uno necesita a nivel personal. Mi nivel de exposición es finalmente lo que me protege. Para mí, la mayor sanación es lo que nos pasó como sociedad después de esto”, resaltó.



La actriz destacó lo “difícil y doloroso” que es para las mujeres que vivieron una situación similar a ella y no son conocidas.



“Me parece importante poner en foco que muchas mujeres no tienen acceso a la justicia real. Es mucho más difícil y doloroso para esas mujeres que están en la misma situación que yo, pero no son conocidas”, dijo.



Y finalizó: “A casi un año de la denuncia, la única persona que fue peritada fui yo. A la victima se la victimiza primero. No es justo que la vara siempre esté tan alta para la victima”.



El pasado 16 de octubre la fiscal nicaragüense Dinarte Cárcamo había interpuesto "formal acusación" en contra de Darthés, por considerar que "la prueba recolectada era suficiente para avanzar en la persecución penal por el delito de violación".



Al día siguiente, Fardin dijo en una rueda de prensa en la que estuvo acompañada por el colectivo Actrices Argentinas que "estamos más cerca de la justicia".



Unos días después, Darthés pidió a la Justicia nicaragüense que "no gire una orden de captura" en su contra y "se investigue el pasado de la actriz".



Fardin había denunciado públicamente a Darthés el 11 de diciembre pasado -también junto al colectivo de Actrices- por haberla violado en 2009, cuando ella tenía 16 años y él 45, en un hotel en Nicaragua al que habían viajado junto al elenco de la tira televisiva Patito Feo.