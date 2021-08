Tiene discapacidad y contrajo una rara enfermedad: iniciaron una rifa para pagar su tratamiento

Juan Martín González es un sanjuanino con discapacidad que contrajo una enfermedad cuyo tratamiento no puede costear. El medicamento que debe recibir tiene un valor mayor a $100.000. Desde su entorno organizaron una rifa para recaudar la suma.

González tiene 49 años. Es Licenciado en Filosofía y ejercía como profesor hasta que le dio diabetes y ascitis. Como tiene que recibir diálisis a diario fue reconocido como persona con discapacidad y no pudo trabajar más. A esto se le sumó que fue diagnosticado con calcifilaxis, una patología poco frecuente y grave que puede ocasionar la muerte.

Para hacerle frente a la rara enfermedad necesita tomar Mimpara, que vale $103.710. Pero la obra social no lo cubre y no pueden comprarlo. Con él viven su esposa y sus cinco hijos, pero ella no puede trabajar debido a que tiene que cuidarlo. Los siete viven del ingreso por discapacidad.

Con el objetivo de recaudar el dinero los familiares de González lanzaron una rifa. Los números cuestan $100 y el premio es una torta de 3 kilogramos.

Datos para colaborar

Contacto: 2646202480 (Melina Quilpatay, hermana)

CVU de Mercado Pago: 0000003100027507245749

CVU de Ualá: 0000007900273550763561