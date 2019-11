Tigre, con la inminente partida de Gorosito, reciba a Riestra en el cierre de la fecha 11

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Tigre, con la inminente partida de su entrenador Néstor Gorosito para volver a San Lorenzo, recibirá mañana a Deportivo Riestra en el cierre de la fecha 11 de la Primera Nacional de fútbol, en partido por la zona B.



El encuentro se jugará en el estadio José Dellagiovanna de la localidad de Victoria a partir de las 21.10, será controlado por Andrés Merlos y televisado por TyC Sports.



El club de Victoria, que adeuda un partido aún, no atraviesa un buen momento en el campeonato con tres ganados, tres empates y tres derrotas que lo alejaron de las primeras posiciones.



Hasta el momento, el campeón de la Copa de la Superliga no pudo imponer la jerarquía de su plantel y la incertidumbre se acrecentó con el interés de San Lorenzo por repatriar a Gorosito, una acción avanzada y muy cerca de la definición que generó disgusto en la hinchada de Tigre que se manifestará a viva voz en el estadio.



Riestra viene de superar a Brown de Adrogué, no pierde desde la sexta fecha, y un triunfo lo ubicará tercero en el campeonato, en zona de reducido por la zona B.







-Posibles formaciones-



Tigre: Gonzalo Marinelli; Ignacio Canuto, Gerardo Alcoba y Néstor Moiraghi; Fabricio Domínguez, Jorge Ortiz, Agustín Cardozo, Diego Sosa; Walter Montillo, Diego Morales; y Enzo Díaz. DT: Néstor Gorosito.



Riestra: Matías Vega; Mauricio Soto, Yeison Mena Murillo, Eric Tovo y Gastón Montero; Gonzalo Bravo, Jonathan Belforte, Matías Zaninovic y Braian Sánchez; Víctor Gómez y Maximiliano Brito. DT: Guillermo Duró.







Árbitro: Andrés Merlos



Hora: 21.10



Estadio: José Dellagiovanna



TV: TyC Sports