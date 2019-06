Tigre derrotó a Boca y se consagró campeón por primera vez en su historia

Tigre tuvo el premio a su enorme semestre. Al Matador no le alcanzaron los puntos en la recta final de la Superliga para evitar el descenso, pero su rendimiento sí le permitió lograr el primer título en su historia. Los conducidos por Néstor Gorosito derrotaron por 2-0 a Boca en la provincia de Córdoba, se quedaron con la Copa Superliga y, además, se clasificaron a la Copa Libertadores de América.

Boca comenzó mejor el partido en el estadio Mario Alberto Kempes. El equipo conducido por Gustavo Alfaro presionaba bien arriba, recuperaba rápido la pelota y no dejaba jugar a los de Victoria. El Xeneize tuvo una clarísima para abrir el marcador y falló, nuevamente, Darío Benedetto. El delantero se escapó solo desde tres cuartos de cancha y su remate se estrelló en la base del palo izquierdo. Iban 15 minutos. Cambiaba todo.

Tigre se acomodó con el paso de los minutos, aunque no llegaba a generar peligro. Sin embargo, en la primera que tuvo marcó: a los 23, F ederico González recibió el balón por la derecha, sacó un zurdazo al primer palo que no le debía llevar complicaciones a Esteban Andrada pero al arquero de Boca se le fue por debajo del cuerpo.



Un ratito después, el Matador llevó a dos la diferencia y fue por intermedio de Janson , quien no desaprovechó el penal cometido por Carlos Izquierdoz. ¿Estaba adelantado Federico González en el arranque de la jugada o habilitaba el propio defensor?

Alfaro buscó variantes con los cambios en el segundo tiempo, Boca buscaba el descuento y lo merecía. Lo tuvo Benedetto, pero el cabezazo del delantero se fue afuera.

Tevez estuvo cerca con remate desde el borde del área. Tigre no aguantaba la pelota y no lograba aprovechar los espacios que el Xeneize deja en defensa. Boca iba con todo y Benedetto sumó la tercera oportunidad clarísima para descontar: centro desde la derecha, cabezazo del nueve y la pelota terminó en el travesaño. Increíble.

Boca no tuvo premio a su búsqueda, Tigre aguantó el triunfo e hizo historia en la provincia de Córdoba. El "dale campeón..." sonó fuerte en el Kempes...