Tildan de discriminatorios dichos del director de especialización en Discapacidad y Derechos de UBA

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (Asdra) expresó hoy "mucha preocupación" por declaraciones del director y docente de la Carrera de Especialización en Discapacidad y Derechos de la Facultad de Derecho de la UBA, Juan Antonio Seda, sobre el derecho a la educación de personas con discapacidad intelectual.



En una nota publicada el pasado 3 de diciembre con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se tituló "No dejar a nadie atrás", Seda sostuvo que "el término inclusión no aplica para los estudiantes con discapacidad intelectual si se refiere a las universidades".



A través de un comunicado, Asdra manifestó que "estas declaraciones no solo son discriminatorias para el colectivo de personas con discapacidad intelectual, sino contrarias a las exigencias del derecho internacional de los derechos humanos" como la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que goza de jerarquía constitucional en la Argentina.



"Confiamos en que el Decano de la Facultad de Derecho, Dr. Alberto Bueres, ​tome las medidas pertinentes y revise la idoneidad de Juan Antonio Seda para dirigir la Carrera de Especialización en Discapacidad y Derechos", dijo Marcelo Varela, presidente de la entidad que nuclea a padres y familiares de personas con discapacidad intelectual.



"Hagan honor al título de la nota publicada durante el Día Internacional de las Personas con Discapacidad: ´No dejar a nadie atrás´", agregó.



En la citada nota, al ser consultado sobre cómo están las prácticas sociales para una educación inclusiva en escuelas y universidades, Seda dijo: "Considero que no aplica el término ´inclusión´ si refiere a las personas con discapacidad intelectual (en universidades)" ya que "no se puede aplicar en el pensamiento lógico–deductivo una configuración de apoyo para quienes carecen de la habilidad del pensamiento abstracto".



"Este pronunciamiento muestra el profundo desconocimiento que tiene el académico respecto de la realidad de las personas con discapacidad intelectual, como también de los conceptos de apoyos y ajustes razonables ​que exige la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad mencionada", según el comunicado.



El texto señaló que "preocupa que las autoridades de la UBA, que tiene una tradición pluralista e inclusiva, avalen como Director de la Especialización en Discapacidad y Derechos a una persona que desconoce la normativa y que desde un rol académico que debería honrar promoviendo los derechos de las personas con discapacidad mental e intelectual a quienes alude, los excluya y discrimine".