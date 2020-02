Tinelli pidió que "hagan algo" con niños wichí y recibió fuertes críticas en las redes

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El conductor televisivo Marcelo Tinelli pidió hoy que "por favor" se haga algo con los niños wichí que murieron en la provincia de Salta por desnutrición y las redes sociales estallaron con fuertes críticas en su contra.



Tinelli, que además es integrante del Consejo Federal de Lucha contra el Hambre, publicó en su cuenta de Twitter: "Por favor hagan algo porque los chicos se siguen muriendo. Ayer fue el octavo por desnutrición, fundamentalmente por tomar agua en mal estado. Urgentes recursos para las comunidades wichís de la zona y lograr las perforaciones para conseguir el agua potable."



Además, comentó que habló con el gobernador salteño, Gustavo Saenz, a quien vio "comprometido con solucionar en forma urgente la situación de las comunidades wichís en Salta" y adelantó: "Me ofrecí a viajar ya, si es necesario, y convocar a toda la gente".



"Esta situación en las comunidades wichís de Salta no es de ahora. Pero no vale la pena repartir culpas por la herencia recibida, sino ponernos TODOS a ayudar y solucionar el tema en forma urgente", añadió en otro posteo.



Inmediatamente, recibió mas de 1.000 respuestas con fuertes críticas hacia su gestión dentro del Consejo en pos de asistir a la población del norte de Salta, donde fallecieron ocho niños, de los que seis son wichí y murieron por desnutrición y los otros dos aparentemente por otros motivos.



“¿Pero como "hagan algo"? ¿Vos no estás en El Consejo del Hambre?" "¿Vos que hacés además de llegar en terrible bote a una reunión?”, o “¿Cómo, cuando visitaste a Urtubey el año pasado no te contó sobre los casos de desnutrición en las comunidades wichís? ¿No te contó nada sobre los mas de 150 asentamientos en Salta? No nos trates de giles Marce”, son algunos de los posteos en los que lo criticaron.



"Bienvenidas las críticas, si todo suma para solucionar el problema. TODOS podemos colaborar, salir de nuestra zona de confort y combatir las desigualdades. Voy a ayudar en todo lo que necesiten las comunidades wichís", señaló Tinelli en su último posteo en la red social.



En tanto, el gobernador Sáenz le respondió al conductor: “Solo palabras de agradecimiento para @cuervotinelli y a todos aquellos que ofrezcan de corazón su ayuda. Son décadas de abandono y olvido, hoy mostramos una realidad que duele y lastima! Solo los miserables pueden hacer política con la muerte de un niño! #JuntosPorEllos”, expresó.