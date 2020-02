Tinelli puso paños fríos en la pelea entre el DT Monarriz y los hermanos Romero

El presidente de San Lorenzo, Marcelo Tinelli, puso paños fríos en el conflicto que enfrentó el sábado pasado al entrenador Diego Monarriz y los jugadores paraguayos Oscar y Ángel Romero, en el entretiempo del partido que el equipo azulgrana perdió 1-0 en Córdoba ante Talleres.



"Quería estar frente a frente con todos, jugadores y cuerpo técnico, para que me queden claras las cosas. De esto se sale con todos. Eso le transmití al plantel. Siempre se está esperando la carnicería y yo soy una persona de diálogo", dijo Tinelli en diálogo con la prensa tras el entrenamiento de San Lorenzo.



"Todos aceptaron los errores que se han cometido. Todos nos equivocamos y está bien recapacitar. Tenemos que estar todos juntos: plantel, cuerpo técnico y dirigentes", fue la frase de Tinelli con la cual alejó la posibilidad de sanciones para los hermanos Romero, tras la decisión de Monarriz de sacar a Oscar del equipo para jugar el segundo tiempo ante Talleres. Increpado por Ángel Romero, el DT terminó sacando a los dos.



"¿Por qué vamos a sancionar algo que no es tal? No hay motivo para sancionar. Fue una sucesión de errores y de malas interpretaciones. Acá no hubo falta de respeto. Me parece una barbaridad que hoy se esté hablando de si se queda afuera este o el otro. Le dije a Monarriz que él es el líder del grupo y que tiene que buscar calma", sostuvo Tinelli.



"Se han pedido disculpas. Jamás Monarriz me dijo que no quería contar más con los Romero. Hay situaciones que hay que manejarlas con calma. Hay que respetar la autoridad y también saber que una pregunta no es más que una pregunta", cerró Tinelli el tema que amenazaba la calma del club de Boedo, de irregular campaña en la Superliga.



El sábado por la noche, Monarriz mantuvo una fuerte discusión en el vestuario del estadio Mario Kempes con el futbolista Ángel Romero. El episodio que originó el fuerte intercambio de palabras y amenazas se dio en el entretiempo del partido, cuando el conjunto de Boedo ya estaba con diez jugadores por la tarjeta roja a Juan Ramírez.



El DT resolvió sacar del equipo Oscar Romero para poner en cancha al uruguayo Ramón Arias. La decisión generó la reacción de Ángel, hermano de Oscar, quien según pudo conocer Télam por fuentes del club de Boedo, le espetó en la cara a Monarriz: "Si lo sacás a Oscar, sacame también a mí".



Entonces, el técnico azulgrana modificó la idea original: dejó en cancha al delantero Nicolás "Uvita" Fernández (que después sufrió una seria lesión en la rodilla izquierda) y sacó a Ángel Romero del campo de juego, para que ingresara Adolfo Gaich.



Así, el enojo de Tinelli se posó hoy sobre la expulsión en el estadio Kempes del volante Juan Ramírez, al señalar que "ya estamos haciendo la presentación en la AFA para que le saquen la roja a Ramírez. Tenemos los videos de prueba", en relación a que la primera tarjeta amarilla le fue aplicada en forma errónea, según interpretó el dirigente.



"No voy a hablar de los árbitros. Que hable el presidente de Talleres, que no lo escuché después del partido", dijo Tinelli, quien avisó enseguida: "podemos buscar un reemplazo para 'Uvita' Fernández".



"Por encima de cualquier nombre, está San Lorenzo. De las situaciones complicadas se sale con todos. El sábado, llenemos la cancha y alentemos a nuestros jugadores en el partido contra Racing", concluyó el animador y empresario televisivo.



En otro orden, el cuerpo médico de San Lorenzo indicó hoy que "Uvita" Fernández padece un esguince grave de rodilla con una ruptura de ligamento cruzado anterior, y que será intervenido quirúrgicamente en los próximos días. La recuperación le demandará entre 6 y 8 meses.



El otro lesionado es Arias: padece un síndrome meniscal externo en la rodilla derecha, por lo que será intervenido quirúrgicamente en los próximos días. Esta lesión le demandará una recuperación de entre 4 a 6 semanas de recuperación.