Tinelli y un guiño hacia Crespo

San Lorenzo busca entrenador tras la salida de Juan Antonio Pizzi y los candidatos se van sumando. Por ahora Diego Monarriz es quien conduce los destinos del equipo interinamente y lo hará hasta fin de año, pero a partir de enero soplarían nuevos vientos.

Marcelo Tinelli, dirigente de mucho peso, habló en Radio Mitre y se refirió a Hernán Crespo, uno de los nombres que suena: "Tiene un muy buen preparador físico (Alejandro Kohan). Nos interesa conocer su proyecto. Siempre lo nombramos como alguien que nos puede interesar. "Es un Cuervo de alma, lo siento muy hincha de San Lorenzo".

Crespo nunca negó que de chico era fanático del Ciclón y eso podría sumarle puntos en la carrera por la sucesión de Pizzi. A eso hay que sumarle que Horacio Arreceygor, candidato a presidente por el oficialismo, se reunió con Valdanito en los últimos días. "Me parece muy bien que Horacio se haya juntado con él", agregó Tinelli.

Por otra parte, el Cabezón no descartó el desembarco de Néstor Gorosito, de quien contó: "Estuvo muy cerca. A nosotros nos gusta, en esta última etapa no hablé con él porque tiene contrato con otro equipo. Sí hablamos con Tigre para tenerlo".

Otro tema que tocó Tinelli es en relación a Pablo Guede, de buen presente en el fútbol mexicano, quien expresó hace poco que cree que no es considerado por parte de la actual conducción. "Jamás saldría de mí cerrarle la puerta a alguien, es una locura, una mentira. No sé quién le dijo eso. A Pablo lo respeto mucho, las puertas están abiertas para todos. El club no es mío para que cierre puertas", sentenció.