Titular de APLA anticipó que Alberto Fernández va a regular el mercado aerocomercial

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El secretario general de APLA, Pablo Biró, señaló hoy que no tiene dudas que el presidente electo Alberto Fernández “va a regular el mercado aerocomercial”, y en particular el mercado de las low cost, al tiempo que apuntó que “este gobierno hizo muchas irresponsabilidades y pueden pagarlo en la Justicia”.



En declaraciones a FM Futurock, el sindicalista remarcó que "estos cuatro años la pasamos horrible, Alberto ya nos devolvió la alegría, después nos pelearemos como perros y gatos, pero lo vamos a bancar para que su gestión tenga velocidad", dijo.



Volvió a criticar la política aerocomercial del Gobierno, a la que definió como que “no fue seria”, y donde “se hicieron muchísimas cosas mal”, y argumentó que “no vi ningún gobierno que tome con tanta liviandad una cuestión tan seria como es la aviación. Solamente con la impunidad que tuvo este gobierno, eso fue posible”.



Indicó que “los problemas en la seguridad operacional se pagan con accidentes, y creo que cuando Alberto (Fernández) vea la situación en la que estamos, dará las instrucciones para ordenar todo esto”.



Se refirió, además, a las situaciones de las compañías Avianca Argentina y Andes, al destacar que “son dos situaciones diferentes. Por el lado de Avianca, todo indica que va a ir a la quiebra y está haciendo maniobras para enfrentarla, y hace seis meses que no paga los sueldos y los trabajadores están en una posición muy angustiante”.



“Andes es otra situación, apostó a los globos amarillos y trajo cinco Boeing 737-800 NG para volar charters, y como Mauricio (Macri) se bajó de la reposera un rato y dio vuelta la economía, se encontró conque todo lo armado se le vino encima y no pudo enfrentar los alquileres de los aviones, que los llevó a un colapso sumado a la disparada del dólar y el alto costo del combustible”, explicó.



Aclaró que la empresa “tiene aviones propios y con eso se redujo y se está manteniendo; Chubut tiene una deuda multimillonaria y se aprobó que finalmente se le liquide esa deuda, y creemos que para el fin de semana estarían en condiciones de empezar a normalizar”.



Finalmente, Biró hizo mención a las declaraciones de Julian Cook, el CEO de FlyBondi, quien anunció que abandona el país.



"FlyBondi es una empresa que va a tener vida corta, se va a ir de un día para el otro y va a dejar a los trabajadores en la calle, porque tiene problemas", aseguró el sindicalista.



"Que el director de Flybondi se vaya ante un cambio político habla mucho de la falta de seriedad de esa empresa", sentenció.