Titular de ARBA afirmó que "no hay un impuestazo" en la provincia de Buenos Aires

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El director ejecutivo de la Agencia de Recaudación (ARBA), Cristian Girard, negó hoy que el proyecto de ley impositiva enviado por el gobernador Axel Kicillof a la Legislatura bonaerense contemple un "impuestazo".



"Esto es una ley que se trata todos los años, no es que llegó Kicillof y se le ocurrió mandar una ley para aumentar impuestos. Esto se discute todos los años junto con el presupuesto", dijo el funcionario en declaraciones a Radio 10.



Sostuvo que "en la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal no había enviado la ley de presupuesto ni la impositiva, por eso nos quedó esa función a nosotros".



"Con esta ley tendemos las herramientas necesarias para recaudar y tener los recursos que se necesitan para la provincia", dijo.



El funcionario expresó luego que "es absolutamente falso" que la norma enviada a la Legislatura contemple un "impuestazo" o que los aumentos sean de un 75%, como se plantea desde la oposición.



"Los aumentos del 75% son muy puntuales y para las propiedades de mayor valor solamente, que es un porcentaje muy reducido", expuso y detalló que se trata de propiedades cuyo valor fiscal es superior a los tres millones de pesos.



Añadió que "el 86% de las partidas del Impuesto Inmobiliario Urbano recibirán aumentos menores a 3500 pesos por año".



"En el caso del Inmobiliario Rural, la mitad de las propiedades recibirán aumentos por debajo del 65%", completó.



Pidió "no alarmar a la población" y "desactivar esta línea del impuestazo" porque, dijo, que lo que se busca es "conservar la capacidad recaudadora de la provincia".



Girard señaló que "si se paga de modo anual en una cuota habrá descuentos del 20%" y manifestó que "se busca darle progresividad al incremento de impuestos: que paguen menos lo que menos tienen y un poco más los que más tienen".



"Es una ley que le da un tratamiento diferencial a los pequeños y medianos productores que más sufrieron las políticas de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal y que busca mantener los niveles de recursos sin afectar a los que menos tienen", expuso.



"Esta bien que los que más tienen sean los que más paguen. Hay que bajar un poco la espuma", finalizó.