Tokarczuk: "Estoy muy orgullosa de ser la primera escritora premiada con esta nueva academia"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La escritora polaca Olga Tokarczuk, Nobel de Literatura 2018, dijo sentirse "orgullosa" de recibir el máximo galardón literario otorgado "por esta nueva academia" y celebró que la doble entrega de Nobel recayera en dos autores de Europa Central, región que "en estos momentos está teniendo grandes problemas". “Estoy muy orgullosa de ser la primera escritora premiada con esta nueva academia”, celebró Tokarczuk en referencia al proceso de reformas en la Academia Sueca, que significó la renovación de miembros y estatutos, y la inclusión de expertos externos en el comité de preselección, tras el escándalo de acoso sexual y filtraciones, que en 2018 obligó a suspender la designación del ganador. La autora de "Los diarios de Jacob" y “Un lugar llamado antaño" contó en una conversación telefónica con un miembro de la página web de la Academia Sueca que recibió la noticia mientras manejaba hacia Alemania: “Quedé muy sorprendida y sigo muy sorprendida. No encuentro las palabras correctas para expresarlo”. “Todo esto es muy nuevo para mí -agregó-, cientos de mensajes y llamadas telefónicas. Me gustaría parar en un hotel o en algún lugar para tomarme mi tiempo para reaccionar”. La escritora polaca, la más joven que aspiraba al Nobel según las casas de encuestas, se mostró “feliz” y se alegró por recibir el galardón “al mismo tiempo” que Peter Handke -laureado con Nobel de Literatura 2019-, “a quien aprecio”. “Es genial que la Academia Sueca haya apreciado la literatura de Europa Central”, agregó. En opinión de la decimoquinta mujer premiada con el Nobel de Literatura Europa Central "en estos momentos está teniendo grandes problemas con la democracia y está tratando de encontrar su propio camino para manejar esos problemas", en alusión a los gobiernos nacionalistas de derecha que lideran su país y otros como Hungría. Es por eso que "este premio, en cierto modo, nos regala cierto optimismo, no da algo para compartir con el mundo: que aún somos activos, que aún tenemos cosas que expresar y que tenemos propuestas”, consideró.