Tombolini dijo que en Consenso Federal están "confiados y tranquilos" con el escrutinio provisorio

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El candidato a jefe de gobierno porteño por Consenso Federal, Matías Tombolini, dijo hoy que su fuerza estuvo "enfocada en las propuestas" durante la campaña electoral y no hizo "política de la denuncia", al señalar que están "confiados y tranquilos" con el proceso de escrutinio provisorio.



Tombolini fue el primer candidato en votar esta mañana, en la escuela número 20 Rosario Vera Peñaloza, ubicada en Pringles 1165 del barrio porteño de Almagro.



"Durante la campaña estuvimos enfocados en las propuestas. No hacemos política de la denuncia. Si hay alguna anomalía, la vamos a denunciar en la justicia, pero estamos confiados y tranquilos", dijo Tombolini, al ser consultado en radio Mitre sobre el escrutinio provisorio y el proceso de carga y transmisión de datos electorales.



En ese marco, el candidato de Consenso Federal afirmó que esa fuerza tiene "un fiscal general por escuela", y sostuvo que no tienen "ningún motivo para desconfiar" del sistema.



"Esperamos de verdad que la dirigencia política acompañe este proceso dándole certidumbre, ya que la legitimidad de origen es una herramienta fundamental para poder convocar a una transición, o no, ordenada para empezar a resolver los problemas", añadió.



Por último, Tombolini consideró que "es jorobado lo que viene y espero que la política esté a la altura de la elección".