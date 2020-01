Tormentas eléctricas provocan 14 focos de incendio en cordillera neuquina: dos siguen activos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Tormentas eléctricas registradas en las últimas horas ocasionaron 14 focos de incendio en la región cordillerana de Neuquén, de los cuales falta contener dos debido a los problemas de acceso que tienen los brigadistas para combatir las llamas, informó el gobierno provincial.



Personal del Sistema Provincial de Manejo del Fuego y de la Corporación Forestal Neuquina (Corfone) se encuentran en la zona afectada por las llamas que esperan poder contener durante la jornada de hoy.



El secretario de Desarrollo Territorial y Ambiente, Jorge Lara, informó que "fue una tormenta grande en toda la cordillera y precordillera, donde hay sectores de difícil acceso porque no entran vehículos".



El funcionario precisó que "hay dos focos activos, uno en el pastizal de la estancia Santa Isabel, y otro en una estancia a la salida de Junín de los Andes, también de pastizal, en la Cuesta de Mendaña".



Lara estimó que se sumará la ayuda de un helicóptero debido al mejoramiento de las condiciones climáticas y que "hubo casi 200 personas trabajando".



El titular de Desarrollo Territorial y Ambiente aclaró que "no hay población cercana porque los focos se encuentran a mucha altura en la cordillera y en las estancias se registraron solo en pastizales".



"Como no hay caminos para llegar con los camiones, se trabaja con camionetas que tienen en la caja un equipo de ataque rápido", dijo.



Lara indicó que "se incendiaron superficies chicas, en la estancia Santa Isabel se consumieron unas 50 hectáreas de pastizales y en la zona de Mendaña, un poco menos", en tanto "en Curruhé se quemó cerca de una hectárea de ñire que fue apagada rápidamente y no se vio afectado el bosque nativo ni el bosque de cultivo".