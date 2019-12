Trabajadores de cementerios porteños llevaron su reclamo a la Legislatura de la Ciudad

Un grupo de trabajadores de los cementerios de la Ciudad, que atraviesan un conflicto con el Gobierno porteño debido al cambio de área de la cual dependen como empleados estatales, fue recibido hoy por los legisladores del Frente de Todos para trasladarle su preocupación y reclamo.



El encuentro se desarrolló en el despacho del presidente de la bancada opositora, Claudio Ferreño, en la Legislatura, donde concurrieron los trabajadores que responden al Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires (Sutecba) y que cumplen funciones en los cementerios de Recoleta y Flores.



El reclamo de los empleados surgió la semana última, cuando fue anunciada la nueva estructura del gabinete de ministerios porteños, que se dio con el inicio del segundo mandato de Horacio Rodríguez Larreta al frente del Ejecutivo, y que derivó en el traslado de dependencias.



En ese marco, la Dirección General de Cementerios, que dependía del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, pasó a la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, que dirige Facundo Carrillo, lo que no fue bien recibido por los empleados que iniciaron una protesta que incluyó la declaración del estado de asamblea permanente.



"Nuestro trabajo es muy específico, requiere un conocimiento que no tienen los trabajadores que cumplen tareas en otras áreas", explicaron y criticaron la decisión del Gobierno de la Ciudad de unificar las "misiones y funciones" con otras dependencias porque "no tienen relación entre sí".



De la reunión también participó la vicepresidenta segunda de la Legislatura, María Rosa Muiños, y el diputado Javier Andrade.