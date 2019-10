Trabajadores de la salud y de jardines infantiles marcha en Santiago y Viña del Mar

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La Alameda, principal arteria de la capital chilena, era hoy el epicentro de dos marchas, una de gremios de la salud y la segunda de trabajadores de jardines infantiles, en rechazo a la falta de medidas importantes del gobierno sobre educación y salud pública.



La marcha de trabajadores de la Educación Inicial (Parvularias), que se manifestaba pacíficamente en rechazo al proyecto de ley de Sala Cuna Universal, con consignas como “porque la educación inicial es un derecho y no un beneficio” y pidiendo la renuncia de la ministra de Educación Marcela Cubillos, fue dispersada por carros lanza aguas de carabineros en las cercanías de la emblemática Plaza Italia.



En paralelo, una protesta de funcionarios del Colegio Médico y otros gremios de la salud se manifestaban en Plaza Italia en reclamo al gobierno porque no ha anunciado cambios estructurales para mejorar la salud pública en Chile.



Ambas protestas se replican en Viña del Mar, 130 kilómetros al oeste de Santiago.



Se espera que en las próximas horas se sumen nuevas manifestaciones y que a partir de las 16 comiencen a tratar de llegar frente al Palacio de La Moneda una gran marcha convocada para hoy a través de redes sociales, que no cuenta con la autorización de la autoridades.