Trabajos con pelota y precisión en River antes de viajar a Lima

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

River se entrenó esta mañana con trabajos especiales en espacios reducidos para ganar en precisión y efectividad ofensiva de cara al partido frente a Flamengo por la final de la Copa Libertadores del próximo sábado.



La idea del entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, es afinar este rubro del juego porque entiende que será un partido con mucha tenencia compartida de pelota y la precisión va a significar una clave para superar la presión del rival.



La rutina de trabajos con pelota y por sectores del campo de juego se va a repetir toda la semana hasta el día del encuentro en el estadio Monumental de Lima el sábado desde las 17 de nuestro país.



Por su parte, el volante Enzo Pérez, que había sufrido un esguince en el acromio clavicular en el hombro izquierdo volvió a entrenarse a la par de sus compañeros y llegará sin problemas al partido del sábado.



Si bien el equipo no está confirmado, los 11 serían: Franco Armani, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola y Milton Casco; Nicolás de la Cruz, Pérez, Exequiel Palacios e Ignacio Fernández; Rafael Borré y Matías Suárez.



Además de los posibles titulares van a ser parte del banco de suplentes Enrique Bologna, Paulo Díaz, Leonardo Ponzio, Bruno Zuculini, Robert Rojas, Juan Fernando Quintero, Lucas Pratto, Ignacio Scocco, Julián Alvarez y Jorge Carrascal.



De todos modos, la delegación de River la conformarán todos los jugadores que integran la lista de buena fe, más allá de los que seguramente serán parte del banco de suplentes.



El plantel millonario volverá al trabajo mañana por la mañana en el estadio Monumental y luego del almuerzo partirá en un vuelo charter desde Ezeiza para aterrizar en la ciudad de Lima en horas de la noche.



La idea de Gallardo es que el equipo tenga dos jornadas de entrenamiento en Lima, el jueves en el estadio de Alianza Lima y el viernes en el reconocimiento del estadio Monumental donde se jugará el encuentro ante Flamengo.



El regreso está planificado para el domingo y luego los jugadores tendrán algunos días de descanso porque vuelven a jugar el sábado 30 de noviembre frente a Newell's Old Boys, en Rosario, por la Superliga, a la espera de la final de la Copa Argentina.



Al respecto y si bien no hay confirmación oficial, la definición de dicha competencia sería el 4 de diciembre en Mendoza frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, ya que el 8 de diciembre termina la Superliga.



River cierra el calendario local ante San Lorenzo de local y dejará pendiente para el 2020 sólo un partido, frente a Independiente, que debía jugarse este fin de semana por la fecha 14, que se reprogramó para el 19 de enero en el Monumental.



Tanto la final de la Libertadores como la de Copa Argentina le dan a River la chance de evitar el repechaje de la Copa Libertadores 2020 y, en caso de ganarle a Flamengo, Central Córdoba jugará el torneo continental.