Murió Emiliano Pennice, otro de los tres jóvenes sanjuaninos que se vieron involucrados en un trágico accidente ocurrido el sábado pasado en la localidad de Marne, Francia. Se trata de Emiliano Pennice, quien estaba luchando por su vida, después de que junto con su novia Noelia Maldonado y otro amigo decidieron realizar un viaje a Luxemburgo durante el fin de semana de Pascuas.

La triste noticia fue confirmada por su entorno familiar que había llegado unas horas antes al país europeo donde Pennice estaba residiendo junto a su novia Noelia Maldonado y la otra persona que iba de acompañante en el vehículo. “Para todos los que me estuvieron mandando mensajitos para darme apoyo y estar al tanto del estado de Emiliano, quería comentarles que lamentablemente mi hermano falleció”, informó su hermana.

"No tengo tiempo ni energía para contestar individualmente, pero sepan que estoy muy agradecida con todos. Me encanta saber que hay tantas personas que lo querían mucho. Y me emociona que haya tantas personas dispuestas a ayudar”, agregó.