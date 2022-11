Decenas de personas compartieron la foto del hombre que chocó en contramano y murió en Avenida de Circunvalación este sábado por la mañana. Pero quién era Pablo Burgo de Vita. En esta nota su perfil.

Burgo tenía 32 años, trabajaba en uno de los controles fitosanitarios de la provincia. Según fuentes del entorno el hombre vivía solo en un departamento de Rawson, pero era oriundo de la Ciudad de San Juan, ya que la casa de sus padres se sitúa cerca de la Avenida Ignacio de la Roza.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

El joven hombre era amante de la música, inclusive llegó a participar en un coro hasta su muerte.

"La verdad que helado por la noticia de tu partida, amigo. Nos conocimos en la Escuela Clara Rosa Cortinez, ahi fuimos compañeros, cómplices y unos grandes amigos", rezaba uno de las publicaciones en despedida de Pablo Burgo, tal vez la más profunda y emotiva.

"Mi familia no pasaba las mejores épocas, tocaba salir a vender tortitas y semitas para colaborar en la casa, y a vos eso no te importaba, me acompañabas con una felicidad incalculable siempre......tantos recuerdos juntos a la mente.....", resaltó Marcos Tello destacando la parte solidaria de la víctima del choque de Circunvalación.

Publicidad

El hecho

La tragedia de Circunvalación sucedió este sábado pasadas las 6 de la mañana. Burgo a bordo de su VW Gol ingresó en contra mano al anillo interno de Avenida Circunvalación e impactó a la altura de calle Tucumán contra el auto Fiat Idea, guiado por Emiliano Castro, que iba acompañado por Tania Zalazar, ambos de Caucete.

Burgo murió en el acto, mientras que los ocupantes del vehículo Idea sobrevivieron de milagro, ya que el auto se incendió por el golpe frontal. Los investigadores de la UFI Delitos Especiales tratan de establecer los motivos por los que el conductor fallecido entró en contramano por la avenida. La primera hipótesis, aunque falta aún chequear pericias, es que lo hizo porque estaba bajo los efectos del alcohol y las drogas. Un informe dijo que había bebido y había fumado marihuana.