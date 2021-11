Transmisión del dengue: estiman que no habrá otro brote en San Juan en esta temporada

Con el objetivo de prevenir la cría del mosquito Aedes aegypti en San Juan desde el Programa Provincial de Control de Vectores comenzaron en septiembre con controles y colocación de ovitrampas en zonas con condiciones ideales para la cría. Con estas acciones seguirán hasta junio, ya que esa es la temporada. No obstante, no esperan que haya otro brote.

El especialista explicó que se calcula que los brotes tienen una estacionalidad de cuatro años entre uno y otro, en ello influyen las variaciones climáticas que hay en las zonas endémicas que son las del norte y del litoral del país. Es ahí donde se ofrecen las condiciones de temperatura y humedad adecuadas para la cría del mosquito y donde suele haber circulación del virus durante la temporada. Es por ello que es probable que sólo se registren pequeños brotes en esas zonas, pero no en el resto de la Argentina.

“Un gran brote como el del año pasado que llegó a San Juan no es factible hasta dentro de dos años, aproximadamente”, agregó. En esa ocasión, en el país hubo 60.000 casos y en la provincia fueron 120 los registrados. Sobre el último brote, Meli comentó que los sistemas sanitarios de los países endémicos ya tenían previsto que iba a pasar y justo coincidió con una gran cantidad de lluvias que hubo entre septiembre y diciembre del 2019 en el litoral y el norte. Por ese fenómeno climático aumenta la cantidad de mosquitos que se crían y empieza a haber mayor cantidad de casos.

Para prevenir la transmisión, San Juan se encuentra en una fase de alerta en la que se encargan de vigilar la actividad del mosquito. “Esta fase significa que tenemos mosquito transmisor, pero no hay circulación de virus, no hay enfermos”.

Desde julio del 2020 no hay casos de dengue confirmados en la provincia, ni autóctonos, ni importados. Sí hubo casos sospechosos que llegaron a centros de salud con fiebre, dolor de cabeza, dolor en los músculos y articulaciones, entre otros, pero hay un sistema de vigilancia en Salud que, cuando ocurre algo así, les sacan sangre y la mandan a analizar. Finalmente, en los últimos meses todos resultaron siendo negativos.

Además, vigilan la actividad de estos mosquitos con ovitrampas. Se trata de recipientes con agua y paletas de madera que se distribuyen según un mapeo previo y establecido en el cual están las zonas en las que puede estar presente por las condiciones de la misma. De esa forma detectan si el mosquito está poniendo huevos y, si los hay, van a la zona para identificar los posibles criaderos y eliminarlos.

En el caso del mosquito Aedes aegypti suele criarse adentro de las viviendas o en los patios porque esas las condiciones de luz y temperatura ideales para que puedan hacer sus criaderos. Desde el Programa Provincial de Control de Vectores dieron a conocer que hay algunos sectores de las casas que deben limpiarse frecuentemente.

Entre ellos están los recipientes donde se colocan las plantas con raíz en agua que “son los criaderos ideales para el mosquito”, al igual que los floreros, ambos deben limpiarse y cepillarse todos los días. Es que si el mosquito pone huevo en un recipiente y este no fue cepillado, el año próximo se le vuelve a poner agua, se arrastran los huevos y se vuelve a hacer otro criadero de mosquitos.

También se deben higienizar los recipientes del agua para mascotas y las botellas, como las de tomate, que una vez consumidas se dejan abiertas y con agua durante bastante tiempo para que sean más fáciles de lavar. “Ahí se hacen criaderos gigantescos, al igual que en envases de cerveza, hay que ponerlas con el pico para abajo para que no se acumule agua”, recomendó el referente del programa. “Hasta en una tapita que quedó con agua puede formarse un criadero”, agregó.

“En estos momentos no está circulando el virus del dengue en San Juan. No hay que llamarle dengue al mosquito, el mosquito es la especie Aedes aguipty, dengue es la enfermedad. El mosquito no nace infectado, nace libre de virus, lo contrae picando a una persona enferma, lo lleva con él y cuando pica a una persona se lo deja, por eso es vector transmisor”, aclaró Sergio Meli.