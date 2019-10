Tras 12 años, Daniel Passarella cerca de dirigir a un grande de América

Daniel Passarella, ex DT de River Plate (y ex presidente) y de la Selección Argentina de fútbol, podría regresar a la dirección técnica tras 12 de años de ausencia. El "Kaiser", que no dirige a un club desde 2007, sería ofrecido a Cerro Porteño de Paraguay, uno de los denoninados "grandes" de América.

Fue justamente River Plate el último equipo que comandó Passarella, campeón del mundo en 1978. En aquella oportunidad se alejó del "Millo" por malos resultados. Después vendría la historia negra que se conoce: el descenso a la Primera B Nacional en 2011 bajo la presidencia del propio Passarella, quien manejó los destinos del elenco de Núñez entre 2009 y 2013.

Desde que dejó las oficinas de River hace 6 años, no se ligó a ningún cargo deportivo hasta el momento.

¿Por qué Cerro Porteño?

El gigante paraguayo, eliminado justamente por River Plate en cuartos de final de la Libertadores, piensa en la posibilidad de que Passarella reemplace a su compatriota Miguel Ángel Russo en el banco de suplentes. Según CNN Deportes, un grupo empresario ofrecerá en breve el nombre del Kaiser.