Tras el anuncio K, se viene una semana clave para la estrategia electoral

Si de algo puede jactarse Cristina Fernández de Kirchner es de que su jugada de ser la candidata a vice de una lista encabezada por Alberto Fernández pegó fuerte en el tablero político y obliga a todos sus adversarios a revisar la estrategia que trazaban para las presidenciales. Ya nada es igual. La expresidenta rompió el molde, trata de mostrar un renunciamiento en pos de no seguir dividiendo y una supuesta cesión de poder a favor de su compañero de fórmula y lo que queda del PJ. Mauricio Macri se reunirá hoy mismo con sus principales consejeros y Alternativa Federal le dará prioridad al tema en la cumbre convocada para esta semana.

El anuncio tomó por sorpresa a todos. A punto de sentarse por primera vez en el banquillo de los acusados, en el primer juicio oral y público en su contra por la presunta corrupción en la obra pública, Cristina movió rápido. ¿Se bajó? de la candidatura a presidente, para ser la vice de uno de los hombres más cercanos a Néstor, con el que estuvo peleada 10 años.

Los que se frotan las mano son los encuestadores. Aunque hay un descrédito en las mediciones, los partidos no encuentran otro método para tener una idea aproximada de cuál puede ser el sentir popular. El resultado será uno de los factores que incidirá en el camino a seguir por cada uno de los sorprendidos.

¿Tiene razón de ser la candidatura a la reelección de Macri sin Cristina apelando a la división que siempre alentó? La principal fortaleza del presidente parece ser más bien el de ser concebido como un instrumento para que ella no vuelva, más que su gestión y la esperanza que representa para dar vuelta la economía y sus consecuencias en la gente.

Sabiendo de lo anterior, Marcos Peña salió a decir tras el anuncio K que el armado de la oposición no cambia en nada el plan reeleccionista. Es decir, casi un adelanto de que alimentarán la teoría del “títere” de Alberto, de que se trata de una réplica del 73´ que dejó como slogan “Cámpora al Gobierno y Perón al poder”. En definitiva, que la grieta y la polarización siguen.

Del otro lado, los socios de la UCR toman la estrategia de Cristina como otro argumento para pedir cambios. Con los gobernadores de ese color a la cabeza, sostienen que la marcha de la economía debilitó a Macri y que hace falta refundar Cambiemos con una PASO que enfrente al actual presidente con un correligionario.

En Alternativa Federal, esperan la cumbre que tendrá como anfitrión al reelecto cordobés Juan Schiaretti. El llamado a Sergio Massa, Roberto Lavagna, Miguel Angel Pichetto, el GEN y el santafesino Miguel Lifschitz lo hizo antes de la bomba que tiró Cristina y no quedará otra que modificar la agenda.

Mientras en la Rosada entienden que el tándem Fernández – Fernández debilita a Alternativa Federal, Schiaretti salió a ratificar que llevarán un candidato a presidente y Lavagna aseguró que no se dejarán arrastrar por la grieta. Los optimistas sostienen que con Cristina de segunda, la fractura se achica y tienen más chances de meterse por el medio de los que buscan polarizar.

Massa ratificó su candidatura y Lavagna aún no define. No les queda mucho tiempo. Falta menos de un mes para presentar las alianzas electorales para las PASO, pero antes que cualquier candidatura deben definir quién está dentro del espacio y quién no. El anuncio de Cristina no los ayudó.

Gobernadores que vienen actuando en Alternativa Federal no perdieron tiempo y salieron a darle su apoyo a la única fórmula que hay hasta aquí. Entre ellos, los de Tucumán, Entre Ríos, Tierra del Fuego, La Rioja, Santiago del Estero y Chaco. Los demás, prefieren esperar.