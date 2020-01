Tras el ataque iraní, Trump dijo que "está todo bien" y que evalúan víctimas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes por la noche que "todo está bien" después de los ataques con misiles balísticos lanzados por Irán contra dos bases en territorio iraquí que albergan tropas norteamericanas.

"Tenemos el ejército más poderoso y bien equipado en cualquier parte del mundo, con diferencia", escribió Trump en su cuenta de Twitter. El gobernante ratificó en su mensaje que los misiles fueron lanzados "desde Irán hacia dos bases militares situadas en Irak". Además, señaló que están evaluando víctimas y daños, sin abundar en mayores detalles.

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.