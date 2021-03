Tras la alerta de Protección Civil, una intensa lluvia llegó a Jáchal

Tras la alerta por tormentas de la Dirección de Protección Civil, una fuerte lluvia llegó al departamento de Jáchal pasadas las 19 de este sábado.

Según el pronóstico, con la tormenta llegarían a San Juan fuertes ráfagas de viento, tormentas eléctricas, caída de granizo y precipitaciones en cortos periodos. No obstante, hasta el momento no cayó granizo en ese departamento. Mientras que, en los otros no hubo lluvia.

La tormenta corresponde a la temporada de lluvias que en la provincia comienza en diciembre y suele terminar a mediados de marzo.

Ante cualquier emergencia o inconveniente por este fenómeno climático, el área recomendó llamar al 911 o al 4204535 o al 4210094.