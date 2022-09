Tras la derrota, dos jugadores decidieron irse de Desamparados

La dura caída de Sportivo Desamparados que lo sigue teniendo en el fondo de la tabla del Federal A y hoy perdiendo la categoría genera desconciertos y jugadores que ante la falta de resultados buscan su próximo destino y no es tratar de mantenerse en el torneo y no descender.

Es el caso del delantero Luis Leguizamón y el defensor José Cesarini, quienes tras la derrota comunicaron armaron el bolso, comunicaron la decisión y mañana rescindirán su contrato con el club puyutano.

Leguizamón, el delantero santiagueño que no llegó desde Chaco For Ever a desplegar su potencial en el área rival, era uno de los jugadores con el salario más elevado del plantel. Por ello su salida servirá para reducir costo en el equipo.

Mientras que Cesarinio, el defensor c entral que llegó a principio de este año proveniente de Ferroviario de Corrientes, tuvo muy poco rodaje en el equipo con los cinco entrenadores que ha tenido Desamparados en la temporada.

Leguizamón y Cesarini se suman a varios futbolistas que a lo largo de la temporada optaron por dejar el club puyutano, sobre todo ante la falta de resultados y notando que el equipo no logra salir del fondo de la posiciones.