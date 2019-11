Tras una victoria agridulce, los socialistas se inclinan por buscar el apoyo de la izquierda

El Partido Socialista (PSOE) del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se mostró hoy dispuesto a pactar con la izquierda, sin descartar de antemano la opción de una coalición con Unidas Podemos (UP), tras una victoria electoral agridulce, que se tradujo en una pérdida de apoyos y en un ascenso fuerte de la extrema derecha.



"Nuestro gran compromiso es que no haya terceras elecciones y tengamos un gobierno progresista", afirmó el Secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, en conferencia de prensa desde la sede central de los socialistas, en Madrid.



En esa idea "no se incluye la gran coalición con el Partido Popular (PP)", subrayó el "número dos" del PSOE, descartando una de las opciones que se barajaba desde el establishment político ante el complejo y fragmentado panorama parlamentario surgido de la repetición electoral.



Además, Ábalos sostuvo que cree que existe "escaso margen" para una abstención de los conservadores, debido a la presión de los ultraderechista Vox, que escalaron a tercera posición con 52 diputados y fueron los grandes beneficiados de la repetición electoral.



“Sánchez no nos ha pedido la abstención, pero si la pidiera tampoco se la daríamos porque no nos fiamos de él”, dijo el dirigente del PP Teodoro García Egea en declaraciones radiales, ratificando la presunción del socialista.



Únicamente Sánchez tiene posibilidades de formar gobierno, ya que el PP, segunda fuerza, avanzó de 66 a 87 diputados, pero los liberales de Ciudadanos se desangraron a favor de Vox, forzando a su líder, Albert Rivera, a renunciar a su cargo y a dejar la política tras perder 47 de sus 57 escaños.



Los primeros movimientos de los partidos el día después de los comicios van mostrando el camino que seguirá Sánchez, quien en primer lugar buscará un acuerdo hacia la izquierda que pueda tener también el respaldo de Ciudadanos para no depender de los independentistas.



"Esa es una posibilidad", admitió Ábalos, sin rechazar de antemano la oferta de coalición que volvió a plantear el líder de UP, Pablo Iglesias, en la noche electoral.



El gubernamental PSOE cuenta ahora con 120 escaños, tres menos que después de las elecciones de abril, cuando fracasó en su intento de formar gobierno progresista con el apoyo de UP, que exigía entrar en el Ejecutivo.



UP también retrocedió tras el paso por las urnas, al perder cinco escaños y quedarse en 35, pero Iglesias insistió en que la única forma de "frenar a la ultraderecha" es un Ejecutivo de progresista y estable, es decir, de coalición.



"Estamos abiertos a escuchar. Es una etapa nueva. Escuchemos qué plantean, intentemos llegar a acuerdos desde lo que creemos que le interesa al país", respondió Ábalos, a pesar de que el PSOE apuesta nuevamente por una fórmula a la "portuguesa", que consiste en gobernar en solitario pero con acuerdos programáticos.



Desde UP tampoco se cierran a esa u otras posibilidades.



El líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, socio de Iglesias, dijo hoy que "valorarán todas las opciones".



"Creo que Sánchez debería intentar un acuerdo con la izquierda", opinó por parte el líder del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Aitor Esteban, quien siempre estuvo dispuesto a facilitar un gobierno progresista.



Los independentistas catalanes, quienes mantienen prácticamente su representación tras los comicios -con la novedad de la irrupción de los anticapitalistas de la CUP con dos disputados- quieren aprovechar el retroceso que sufrió el PSOE para forzar a Sánchez a negociar sobre la autodeterminación de Cataluña.



Pero Ábalos subrayó que el objetivo es "seguir intentando no depender de los independentistas", algo que "es posible” si Ciudadanos mantiene su palabra de "no bloquear".



La renuncia de Rivera abre un período de reflexión en Ciudadanos, que tendrá que buscar un liderazgo nuevo pero también tomar una rápida decisión respecto a si facilitará o no la reelección de Sánchez.



La debacle de los liberales vino acompañada por el ascenso de los ultraderechistas de Vox, con quienes Rivera compitió en dureza frente a la escala del conflicto secesionista de Cataluña, tras el estallido de protestas contra las duras condenas a los líderes del fallido proceso de secesión de 2017.



"Si Ciudadanos hubiera jugado el papel de moderación como se esperaba, hubiéramos tenido otro desenlace", dijo Ábalos, atribuyendo a Rivera la responsabilidad por el ascenso de Vox, sin hacer autocrítica respecto a la estrategia del PSOE, de forzar una repetición electoral en un escenario de gran polarización por Cataluña, que dio alas a la ultraderecha.