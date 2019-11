Trasladan a diez osos pardos del ecoparque mendocino a un santuario en Estados Unidos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Los diez osos pardos del ex zoológico de Mendoza, reconvertido en un ecoparque, comenzaron a ser trasladados esta tarde al santuario “The Wild Animal Sanctuary” en Keenesburg, Colorado, Estados Unidos, informaron fuentes del gobierno mendocino.



De esta manera, se culmina con el proceso que demandó más de dos años de trabajo entre el Gobierno de Mendoza, Enfoque Animal, Fundación Franz Weber y The Wild Animal Sanctuary, se detalló en un comunicado.



El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, dijo que se sigue con este proyecto integral “que se propusieron en 2015 y lleva su tiempo", ya que "hacer un Ecoparque con nuestra fauna y flora y sin especies exóticas es complejo y costoso”.



Cornejo detalló que el operativo de traslado de los osos demandará un "viaje de cuatro días", en el que "se tomarán todos los recaudos necesarios bajo un procedimiento elaborado por personal de la planta permanente del Ecoparque”.



“Los trabajadores llevan tres días con tareas enormes, porque se trata de varios animales que en algunos casos llevan casi 20 años encerrados”, especificó.



En tanto, la directora de Ecoparque, Mariana Caram, aseguró que "en el marco del Plan de Derivaciones de Animales Exóticos, se continúa con el traslado de animales a reconocidos santuarios naturales del mundo, velando por su mejor calidad de vida".



"Entendemos que el mundo está cambiando de paradigma y los animales no merecen ser un objeto de exhibicionismo para el entretenimiento de los demás”, señaló Caram.



Según se informó, los diez ejemplares nacieron en cautiverio y pasaron años en jaulas, con condiciones completamente ajenas a sus hábitats naturales, como el cemento y las rejas.



“Este es un hecho histórico en el mundo, ya que el Ecoparque de Mendoza se está convirtiendo en un modelo a seguir. Este traslado es el primero que se hace en el país de manera numerosa y trascendente”, comentó por su parte el secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Humberto Mingorance.



Asimismo, Leandro Fruitos, representante de Fundación Franz Weber, señaló que las vidas de los ejemplares "cambiarán para siempre".



"Les estamos devolviendo un poco de la libertad que perdieron en el encierro, y por eso Mabel, Sorpresa, Julieta, Rosa, Esperanza, Libertad, Athila, Fausto, Buko y Yogi agradecerán por siempre a todos los mendocinos", completó.