Despidieron los restos de Naranjo en el cementerio de Rawson

Tras cinco horas de velorio de los restos del ciclista Nicolás Naranjo en el Club Sportivo Rivadavia, el club de sus amores, finalmente familiares y amigos trasladaron los restos del multicampeón sanjuanino al cementerio San Miguel, en Rawson, para darle la despedida y el descanso final.

Foto DIARIO HUARPE.

La jornada fue muy dura para los presentes, que tuvieron que ver y escuchar el llanto de una madre, que no tenía consuelo. A las 12 del mediodía llegó el féretro al predio del club tras el arribo del cuerpo del pedalero a San Juan desde la provincia vecina de Mendoza.

Foto DIARIO HUARPE.

Hasta allá se acercaron los vecinos y amigos del deportista, muy querido por la provincia debido a su humildad y compromiso con su profesión, la de ciclista, un deporte muy amado en la provincia. Los asistentes fueron ingresando de a poco, debido a los protocolos Covid. En la puerta del club había una inmensa cola, que daba la vuelta a la esquina.

Foto DIARIO HUARPE.

Finalmente el velorio terminó. Los trabajadores del servicio fúnebre llegaron para retirar las velas artificiales y la cruz. Luego pondrían a disposición de la familia los vehículos del cotejo. Saber qué es el último adiós, es difícil para todos los que asistieron a darle el pésame a los Naranjo.

Foto DIARIO HUARPE.

Una larga fila de vehículos se vio en la calle, camino al cementerio de Rawson. En las orillas cientos de sanjuaninos, varios con sus bicicletas y cascos, esperaban para acompañar en el trayecto a la despedida. También estaban las distintas asociaciones de ciclimos, los equipos sanjuaninos y sus representantes.

Un hombre acompañó la camioneta, que llevaba el cajón, a la par mientras era consolado por otro. Una mujer se acercó para acariciar al menos la corona prendida en una de los vehículos.

Foto DIARIO HUARPE.

Ya no habrá esa muchedumbre que esperaba el final de la carrera, no habrá más sprints ni fugas, no habrá más Nicolás Naranjo ganando una carrera. Este martes le dan el responso final.

Más imágenes

Foto DIARIO HUARPE.

Foto DIARIO HUARPE.

Foto DIARIO HUARPE.