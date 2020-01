Trasladarán a tres osos del Zoo de Córdoba a un santuario en EEUU

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Tres osos nacidos en el Jardín Zoológico de Córdoba serán trasladados a un santuario de Arizona, Estados Unidos, si se aprueba mañana un proyecto enviado al Concejo Deliberante local, donde debatirán cómo solventar los gastos que genera la operación.



Según lo informado desde el Zoológico, el proyecto puede ser aprobado este viernes por los concejales para la aprobación de un gasto de más de $ 6 millones, fondos que saldrán de la Municipalidad de Córdoba, aunque llegaría un aporte de la Nación.



"Se ha comenzado el trámite en búsqueda de mejorar las condiciones de habitabilidad y dignidad de los animales", expresó el director de Promoción Ambiental Municipal, Enzo Cravero, y agregó: "Es un trámite que comenzó la gestión anterior y nuestra vocación fue continuarla".



Los osos Rita y Kodak serían insertados en el santuario Keepers of the Wild Sanctuary de Arizona, lugar donde se quedarán por ser adultos, mientras que Voldemort, hijo de ambos, podría ser liberado en un lugar más grande e iniciar su vida silvestre.



El tema con los más adultos es que los especialistas afirman que tienen posibilidades de enfrentarse a otros osos de su especie, por lo que permanecerían en el parque natural.



El Keepers of the Wild Sanctuary tiene 175 hectáreas de extensión, considerablemente superior al zoo de Córdoba, que tiene un total de 17 hectáreas, y los osos ocupan una jaula de poca dimensión en ese espacio.



Los tres osos pertenecen a la especie Ursus Arctos, y Voldemort, nacido en cautiverio en 2016, pesa unos 300 kilos.



De aprobarse mañana el proyecto en el Concejo Deliberante, se comenzarán los trámites formales para el traslado de los animales en los próximos meses.



El concejal de la UCR Rodrigo De Loredo se expresó al respecto en su cuenta de Twitter, donde afirmó: "Este viernes vamos a aprobar un proyecto para trasladar los tres osos del zoo al santuario “Keepers of the wild Sanctuary” de 175 hectáreas, ubicado en Arizona, Estados Unidos".



"Estos osos van a dejar de vivir enjaulados y denigrados. Serán una vergüenza menos en el trato que los humanos les prodigamos a los animales y un paso más en pos del cuidado de la naturaleza y el trato digno y respetuoso hacia ellos", agregó el ex titular de Arsat.