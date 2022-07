¡Tremendo! Horarios, cartelera y transmisión del UFC 277, con dos títulos en juego

Este sábado 30 de julio, el UFC 277 entregará otro espectacular evento deportivo para los amantes de las MMA. Sin lugar a dudas, todos los fanáticos de las Artes Marciales Mixtas en el mundo estarán pendientes de lo que pueda ocurrir en el American Airlines Center de Dallas, Texas. Allí, habrá dos títulos en juego y varias contiendas que seguramente dejarán mucho para el análisis en la semana posterior.

Tras quitarle el título de Peso Gallo a Amanda Nunes en el UFC 269, Julianna Peña hará su primera defensa, justamente contra la brasileña. En la estelar del UFC 277, ambas llevarán a cabo una revancha que promete muy buena acción. Cabe recordar que la venezolana sometió a la mítica peleadora carioca, sorprendiendo al mundo entero y quedando en boca de todos. Hoy, la campeona tiene un récord de 11-4, mientras que la retadora llega con un 21-5 a su favor.

Por su parte, la batalla co-estelar del UFC 277 tendrá al al mexicano Brandon Moreno contra Kai Kara-France frente a frente. En esta oportunidad, ambos se miden por el título interino de Peso Mosca. Eso, ya que el latino perdió el cinturón ante Deiveson Figueiredo hace pocos mese, tras quitárselo justamente a este en el UFC 263. Además, el neozelandés lleva tres triunfos al hilo, con un récord de 4-1 después de ser derrotado por "The Assassin Baby" en 2019.

Cartelera del UFC 277

Estelares

Julianna Pena (c) vs. Amanda Nunes; por el título de Peso Gallo femenino de UFC.

Brandon Moreno vs. Kai Kara-France; por el título interino de Peso Mosca de UFC.

Derrick Lewis vs. Sergei Pavlovich; Peso Pesado.

Alexandre Pantoja vs. Alex Pérez; Peso Mosca.

Anthony Smith vs. Magomed Ankalaev; Peso Semi-Pesado.

Preliminares

Drew Dober vs. Rafael Alves; Peso Ligero.

Justin Tafa vs. Don’Tale Mayes; Peso Pesado.

Carlos Diego Ferreira vs. Drakkar Klose; Peso Ligero.

Alex Morono vs. Matthew Semelsberger; Peso Welter.

Primeras preliminares

Ramiz Brahimaj vs. Michael Morales; Peso Welter.

Ji Yeon Kim vs. Mariya Agapova; Peso Mosca.

Ignacio Bahamondes vs. Ludovit Klein; Peso Ligero.

Nicolae Negumereanu vs. Ihor Potieria; Peso Semi-Pesado.

Horarios

Primeras preliminares

17:00 de CDMX, 18:00 del Este de Estados Unidos, 19:00 de Argentina y 00:00 del domingo en España.

Preliminares

19:00 de CDMX, 20:00 del Este de Estados Unidos, 21:00 de Argentina y 2:00 del domingo en España.

Estelares

21:00 de CDMX, 22:00 del Este de Estados Unidos, 23:00 de Argentina, 4:00 del domingo en España.

Pelea principal de la noche (horario aproximado)

23:15 de CDMX, 00:15 del Este de Estados Unidos, 1:15 de Argentina, 6:15 del domingo en España.

Transmisión

Argentina y el resto de Latinoamérica (excepto Chile y México): ESPN y Star +.

Estados Unidos: ESPN+, ESPN, ABC.

México: ESPN+.

España: Eurosport.