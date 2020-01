Tres campeones del mundo rusos se negaron a reunirse con Federación de su país de atletismo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Tres atletas rusos campeones del mundo, María Lasitskene (salto en alto), Anzhelina Sídorova (garrocha) y Serguéi Shubenkov (110 metros con vallas), se negaron hoy a reunirse con los representantes de la Federación de su país de Atletismo (FRA), a la que acusaron de poner en peligro su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio por su permisividad con el doping.



Los atletas, que crearon una cuenta en Instagram para coordinar la campaña de protesta, aseguraron que no lo harán hasta que adelanten las elecciones en la FRA, previstas para el 28 de febrero, informó la agencia española de noticias Efe.



Lasitskene y Shubenkov consideraron que, si no se adelantan las elecciones para finales de enero o principios de febrero, los atletas rusos se perderán la temporada de invierno, vital para muchos desde el punto de vista deportivo.



Además, los citados atletas nombraron al legendario garrochista soviético y ruso Radion Gataulin como presidente de la comisión de atletas y exigen a la federación a que ratifique su nombramiento.



Gataullin, quien considera que el atletismo ruso necesita una "gran decisión política al más alto nivel", culpa al anterior presidente de la FRA, Dmitri Shliajtin, de causar un daño irreparable al deporte rey.



Además, tachó de "gran estupidez" arriesgar el buen nombre de todo el atletismo ruso por salvar al saltador de altura Danil Lysenko, oro en los Mundiales de pista cubierta de Birminghan (2018) y plata en los Mundiales al aire libre en Mónaco (2017).



Según la Unidad de Integridad del Atletismo, altos funcionarios habrían mentido y falsificado documentos a la hora de explicar el paradero del saltador cuando este debía someterse a controles antidoping sorpresa, detonante de la dimisión de Shliajtin.



La FRA no consideró hoy constructiva la actitud de los atletas rusos al rechazar por segunda vez su invitación al diálogo y aseguró que modificar la fecha de las elecciones es "jurídicamente imposible".



La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) castigó a Rusia con cuatro años de aislamiento internacional, por lo que los deportistas rusos sólo podrán competir como neutrales en los Juegos de Verano de Tokio 2020 y los de Invierno de Pekín 2022.