Tres heridos tras vuelco de un auto que chocó contra un taxi en el centro porteño

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Al menos tres personas resultaron heridas esta madrugada tras el vuelco de un automóvil particular que chocó contra un vehículo de pasajeros pasadas las 3, en la intersección de las avenidas 9 de julio y Córdoba, en pleno centro de esta capital, informaron fuentes policiales.



Según las fuentes, el vehículo particular realizó una mala maniobra y por la calzada mojada, perdió el control e impactó contra la parte trasera de un taxi, lo que le provocó heridas leves a los pasajeros del auto de alquiler.



Minutos después, personal médico del Same concurrió al lugar y trasladó a los pasajeros heridos y al conductor del auto particular al hospital Ramos Mejía, donde se encuentran fuera de peligro y en observación.



Esta mañana, la policía se aprestaba a remover el vehículo volcado, que obligaba al corte de tres carriles de la avenida Córdoba, una vez que finalizarán los peritajes correspondientes para corroborar lo sucedido.