Tres jugadores de UVT mezclan su pasión por el vóley con los estudios

La gran mayoría de los deportistas que juegan en un nivel de élite en el deporte argentino, se dedican exclusivamente a la actividad deportiva. Pero en el plantel de UVT que se prepara para jugar por primera vez en su historia en la máxima categoría del vóley nacional, hay tres jugadores que estudian carreras realmente difíciles y quieren ser profesionales.

Los tres jugadores que hablaron en exclusiva con DIARIO HUARPE y le contaron lo que estudian y como conllevan el deportes con sus estudios, son: Marcos Quinteros, Fernando Arpajou y Juan Vásquez.

Marcos Quinteros

El jugador en nacido en San Juan, tiene 25 años, mide 1,83 mts y juega en la institución desde los 9 años. Allí jugó hasta los 16, mientras que desde los 17 hasta los 21 años jugó en River Plate. Es Punta Receptor y regresó a su provincia natal para seguir jugando en la UVT pero también para estudiar Ingeniería Industrial. Su carrera la estudia en la Universidad Nacional de San Juan, está en 2º año.

Como se complementa Marcos entre el deporte y el estudio; "Generalmente por la mañana asisto vía Zoom a las clases de la Universidad, en la siesta estudio y por la noche vengo a entrenar", dijo previo al entrenamiento en la cancha principal de la UVT.

Marcos Quinteros (Punta Receptor) / Foto: Mariano Martín

Marcos es hijo de Carlos Quinteros (Padre), Laura Yakin (Madre) y tiene una hermana menor que se llama Sofía. Precisamente su padre es el presidente de la institución de calle Abraham Tapia.

En relación a su carrera, Marcos señaló "en la secundaria siempre me gustó la física y la matemática, por eso elegí Ingeniería Industrial, porque tiene muchos números y me gusta mucho. Ojalá pueda recibirme en tiempo y forma y poder trabajar de lo que me gusta", dijo.

En cuanto a los objetivos que se plantea con el club, Quinteros enfatizó que "esperemos hacer la mejor Liga posible, somo muchos chicos que estamos muy entusiasmados y ojalá podamos hacer un buen papel. Jugamos muchas Ligas A2, donde buscamos muchos años ascender a la Liga A1, ahora que estamos en ella, tenemos la posibilidad de jugarla y eso es motivador", cerró Marcos.

Fernando Arpajou

Fernando tiene 26 años, es nacido en Moreno, Provincia de Buenos Aires, pero actualmente vive en Núñez. Mide 1,77 mts y es Armador. Su padre se llama Enrique Arpajou, su madre es Sandra Tapia y tiene cinco hermanos, Kévin, Daniela, Melanie, Giselle y Marlene.

El jugador tendrá su segundo paso por la UVT, ya que en la temporada 2016-2017 jugó en la Liga A2, dejando una muy buena imágen. De ahí lo conoce el técnico del equipo Ariel Facchinelli, por eso volvió a confiar en él.

Fernando Arpajoy (Armador) / Foto: Mariano Martín

Fernando, además de ser jugador profesional de vóley, estudia Medicina, está en las instancias finales de su carrera, ya que está cursando 5º año y debido a la pandemia, la cursa vía Zoom o con vídeos grabados. "Pienso mucho en mi futuro, me gusta la medicina, por eso algunos años no podía jugar porque prioricé el estudio. No es lo mismo la secundaria que el CBC, (Ciclo Básico Común) es obligatorio para ingresar a cualquier carrera de la UBA y tiene una duración de un año, ni mucho menos con la carrera en sí. Pero por suerte queda menos, aunque no hay que relajarse", contó Arpajou.

El armador, tiene como referentes en su puesto a Luciano De Cecco y especialmente al sanjuanino Matías Sánchez a quien lo destacó, "Me gusta mucho Matías sobre todo porque no tiene mucha altura y tiene una calidad impresionante".

Fernando supo jugar mucho en las Selecciones Juveniles, especialmente en la Sub 17, Sub 19 y Sub 23, jugó en dos mundiales juveniles, tres sudamericanos y una copa panamericana Sub 23, además de los Juegos Olímpicos Universitarios en Korea donde salieron terceros.

En cuanto a los objetivos en UVT, Arpajou dijo que "por ser el primer año del equipo en la Liga A1, me gustaría meter a UVT entre los cuatro primeros y en los personal, me gustaría jugar bien yo para hacer jugar bien al equipo", destacó.

Por último, Fernando señaló que lo mejor de San Juan "es como nos trata la gente, lo tranquilo que es la ciudad y me encantan los paisajes. Pero la tranquilidad de acá la puedo soportar los meses que dure la liga, porque me gusta mucho Buenos Aires", cerró.

Juan Vásquez

El Punta Receptor es nacido en Valencia, Venezuela, tiene 27 años y mide 1,95 mts. El venezolano tiene una historia de vida interesante, ya que como es hijo de María Vásquez que es de Venezuela y de Carlos Aponte Mohamed de Doha, Qatar, tuvo que vivir hasta los 11 años en su país y, luego se fue con su padre, que es divorciado de su madre, a los Emiratos Árabes Unidos, específicamente a Doha, Qatar. Allí vivió hasta los 25 años y luego decidió volverse junto a su madre que estaba enferma.

El cáncer de Útero grado 2B de su madre, hizo que Juan volviera a Venezuela y se pusiera a estudiar Contaduría Pública, donde estaba en segundo año, pero tuvo que congelar su carrera, debido a que por la enfermedad de su madre y la dura realidad de su país, tuvo que venirse para Argentina y no le aceptan en la UBA continuar con su carrera por no tener el título apostillado, es un certificado que se adjunta a otro documento para que sea aceptado cuando se utiliza en otro país.

Juan Vásquez (Punta Receptor) / Foto: Mariano Martín

Vásquez, supo jugar en Qatar en dos equipos de primera división como son el Al Shamal y el Al Gharrafa, donde era una de sus figuras. Pero cuando llegó a la Argentina, debutó en San Lorenzo de Alem de Catamarca en la Liga A2, "allí me vieron desde UVT y les gustó como juego. Luego de ahí me fui a jugar a Ferro en el Torneo Metropolitano, donde tengo mi ficha. Hasta que me llamaron de UVT para jugar la Liga A2 donde llegamos muy lejos y tuvimos que parar por la pandemia", destacó.

Juan tiene 4 hermanos en Qatar por parte de padre y un hermano mayor que está en panamá por parte de madre. Desde que se vino de Qatar que no ve a su padre, aunque señaló "nos llamamos siempre, nos hacemos videollamadas. Mi padre no puede venir acá porque su religión le permite tener hasta 6 esposas, pero el tiene 4 y no puede dejar a su familia", dijo.

En cuanto a su carrera, Juan dijo "voy a averiguar acá en San Juan haber si me aceptan para seguir estudiando, ya que me gustan mucho los números y quiero ser licenciado".

"Adoro San Juan a pesar que es muy caluroso, pero es muy tranquilo. Conozco poco pero me gustó mucho el Dique de Ullum y su vida nocturna. Me gusta mucho su tranquilidad", destacó.

Por último, en cuanto a su objetivo en el club, "Vine a dar el 1000 por ciento. Mi abuela me sabía decir que la pelota es redonda y que cualquiera le podía ganar a cualquiera, así que veo a la UVT entre los tres primeros", cerró Vásquez.

