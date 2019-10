Tribunal Supremo español levanta el último obstáculo para exhumar los restos de Franco

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El Tribunal Supremo español dio hoy vía libre al gobierno para acceder ya a la Basílica del Valle de los Caídos para proceder a la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco, tras levantar el último obstáculo que obstruía la ejecución de la medida. El alto tribunal dictó tres resoluciones que dejan sin efecto las suspensiones cautelares del plan de exhumación que dictó en junio y julio como consecuencia de la presentación de tres recursos, que todavía no resolvió. En todas ellas, el Supremo subraya que la medida cautelar debe levantarse a raíz de la sentencia dictada el 30 de septiembre en relación con el recurso de los nietos de Franco, que era el más complejo de resolver. El gobierno español, por medio de la Abogacía del Estado, había pedido al alto tribunal que resolviera este último obstáculo. Los recursos habían sido presentados por la Fundación Franco, la Comunidad Benedictina de la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, y la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos. Los jueces explican que "la sentencia dictada la semana pasada, rechazando el recurso de la familia Franco, es por sí misma título legítimo bastante" para llevar a cabo las actuaciones previstas por el gabinete de ministros relativas a la exhumación de los restos del dictador. Por lo tanto, el Ejecutivo del presidente socialista Pedro Sánchez puede acceder ya a la Basílica del Valle de los Caídos, cerca de Madrid, para exhumar y trasladar los restos de Franco hasta el cementerio de El Pardo-Mingorrubio. Por otro lado, los jueces también recuerdan que el artículo 118 de la Constitución española obliga a todos a cumplir las sentencias firmes. Esta advertencia está dirigida implícitamente al prior benedictino de la Basílica del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, que ayer mismo anunció que no acataría la orden, en desacato con el gobierno y pese a que el Vaticano lo desautorizó hace meses afirmando que no obstruiría la decisión. El Supremo no menciona al prior en la parte resolutiva pero explica que la Abogacía del Estado pidió que se resolvieran el último escollo ante la negativa del religioso a autorizar la entrada al templo para la exhumación. En coincidencia con este paso, la familia del dictador hizo hoy un nuevo intento por paralizar la exhumación, con un recurso de amparo que alega una presunta violación de derechos fundamentales, presentado ante el Tribunal Constitucional, pero que todavía no fue admitido a trámite. "Mis clientes han sido privados de cualquier derecho sobre los restos de su abuelo", sostuvo el abogado de la familia Franco, Luis Felipe Utrera Molina, en declaraciones a TVE. En tanto, el Ejecutivo ultima la resolución que dará cobertura técnica al proceso de exhumación y traslado de los restos del dictador, que podría aprobarse mañana cuando se dé a conocer también la fecha elegida para la histórica exhumación del único de los ex dictadores europeos cuyo cuerpo yace en un mausoleo que reivindica al fascismo.