Tristán Bauer:"Vamos a dejar atrás la cultura del individualismo y del sálvese quien pueda"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El flamante ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, afirmó hoy que a partir de su gestión frente a ese organismo se dejará "atrás la cultura del individualismo y el sálvese quien pueda", y aseguró que sus iniciativas están "en las antípodas del proyecto cultural que quiere borrar la memoria histórica".



En declaraciones a C5N, Bauer dijo que la primera medida de su gestión será "el renacimiento del Ministerio" que durante la anterior gestión "fue degradado a Secretaría" con la "desfinanciación de todos los proyectos" y consideró que "fue ejemplar el desempeño de Teresa Parodi" al frente de esa cartera hasta 2015.



Sobre la destrucción del predio de Tecnópolis que llevó adelante el gobierno macrista, Bauer señaló: "Vamos a dejar atrás esos hechos de destrucción y esa denominada cultura de la meritocracia, la cultura del individualismo, del sálvese quien pueda que quiso implementar el modelo económico neoliberal".



"Estamos en las antípodas de las celebraciones de la Independencia diciendo 'querido rey', y diciendo que nuestros patriotas que luchaban por la libertad estaban angustiados, estamos en las antípodas de un proyecto cultural que quiere borrar la memoria histórica, que elimina de los billetes a hombres extraordinarios como San Martín o Belgrano, o que apagó la iluminación del monumento a Evita".



En este sentido, señaló que la iluminación de la imagen de Evita que tuvo lugar el jueves último, en el edificio del Ministerio de Desarrollo Social "ha sido un acto emotivo: fuimos tres ministros de la Nación a reencender por iniciativa de los trabajadores la imagen de Evita".



Consultado acerca de cómo se repara un entramado cultural dañado como el que deja el anterior gobierno, Bauer respondió: "Arremangándonos y empezando de nuevo".



Recordó que "cuando hace unos años el presidente Néstor Kirchner nos convocó a (Daniel) Filmus y a mí para hacer un canal educativo y cultural en momentos de una crisis muy profunda, dimos nacimiento a Canal Encuentro, que fue un ejemplo y le dio trabajo a artistas, educadores, guionistas, músicos y visibilizó un aspecto educativo y cultural que hasta ese momento no estaba visibilizado".



"Fue un momento duro, difícil desde el Estado y lo hicimos con un gran esfuerzo. Es un ejemplo de cómo se pueden revertir las cosas, ahora tenemos más experiencia y el mandato de Alberto de poner Argentina de pie, que para nosotros es poner la cultura de pie".



Sobre la versión que circuló en las últimas horas acerca de que el cineasta Luis Puenzo sería el nuevo presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), Bauer desmintió por ahora ese rumor.



"Desmiento que Luis Puenzo vaya al INCAA", afirmó y agregó: "todavía no hay una definición concreta pero no es que se haya descartado a Luis Puenzo bajo ningún concepto, es una de las mayores autoridades" en cinematografía.



"Estamos trabajando y esta semana va a haber un equipo de conducción que se hará presente en el INCAA, y sin duda con el talento de técnicos, directores y cineastas lo vamos a poner de pie; nuestro compromiso es trabajar por la diversidad cultural, que es nuestra bandera más importante".